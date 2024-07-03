شاهد.. تصد أسطوري للحارس جونوك ضمن تأهل تركيا إلى ربع نهائي يورو 2024

ربما يكون ميريح ديميرال لعب دورا مهما في تأهل منتخب تركيا لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بتسجيله ثنائية في شباك النمسا، لكن التصدي الاستثنائي لحارس المرمى ميرت جونوك في اللحظات الأخيرة هو الذي أطلق احتفالات تركية صاخبة عقب مباراة المنتخبين.

وتأهل منتخب تركيا لربع النهائي، عقب فوزه المثير 2-1 على نظيره النمساوي أمس الثلاثاء، في ثمن النهائي.

وقام جونوك بإنقاذ مذهل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعدما تصدى لضربة رأس قوية من مسافة قريبة من كريستوف بومغارتنر، نجم منتخب النمسا، ليؤمن حصول المنتخب التركي على بطاقة الترشح.

وأعاد التصدي الذي قام به حارس مرمى فريق بشكتاش التركي إلى الأذهان الإنقاذ الذي قام به حارس مرمى منتخب إنجلترا الراحل جوردون بانكس لضربة رأس من أسطورة الكرة البرازيلية بيليه في كأس العالم عام 1970 بالمكسيك، التي ينظر إليها على أنها أفضل تصد لحارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

وقال الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، عقب المباراة التي أقيمت بمدينة لايبزج، "كان لدينا الوقت الكافي لتسجيل هدف التعادل، لكن الأمر صعب عندما يكون لديهم جوردون بانكس في حراسة المرمى".

وقال لي ديكسون، لاعب منتخب إنجلترا السابق، لقناة "آي تي في"، "إنها نسخة طبق الأصل من تصدي جوردون بانكس"، في حين وصفها اللاعب النمساوي مايكل غريغوريتش بأنها "واحدة من أفضل التصديات التي رأيتها على الإطلاق".

ميرت جونوك حارس تركيا رد كرة ذكرتني بتصدي جوردان بانكس التاريخي والاصعب لرأسية بيلية في مونديال 1970 في المكسيك

ضرب الكرة في الارض هو من يجعل الصعوبة في التصدي pic.twitter.com/ipwlOUm4Dq — محمد السعدي 🇶🇦⭐️⭐️🇶🇦 (@DRMOHDALSA3DI) July 3, 2024

وافتتح ديميرال التسجيل لتركيا بعد مرور 57 ثانية على انطلاق اللقاء، محرزا أسرع هدف في تاريخ البطولة بالأدوار الإقصائية، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59، في حين أحرز غريغوريتش هدف النمسا الوحيد في الدقيقة الـ66.

ولم يحرز ديميرال، الذي نال جائزة رجل المباراة، الهدفين فحسب، بل ألقى بنفسه في قلب الدفاع التركي أمام كل تهديد نمساوي، تماما مثل بقية أعضاء فريقه، ليحسم فريق المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا اللقاء الذي جرى في أجواء ممطرة.

في غضون ذلك، تحدث جونوك عن "انتصار رائع"، وأضاف "نؤمن بأننا قادرون على المضي قدما حتى النهاية؛ لدينا دافع كبير".

يأتي جزء من هذا الدافع من خلال قاعدة جماهيرية ضخمة يتمتع بها المنتخب التركي، في ظل وجود أكثر من 3 ملايين تركي بألمانيا حيث يرى الفريق نفسه أنه المضيف الثاني للمسابقة المقامة حاليا بألمانيا.

وحضر عشرات الآلاف من مشجعي الفريق المتحمسين مباريات المنتخب التركي الأربع في يورو 2024 حتى الآن، إذ كان لهم مفعول السحر في مواصلة الفريق مغامرته في المسابقة حتى الآن.

ومن المتوقع أن يحظى منتخب تركيا بمؤازرة جماهيرية ضخمة أيضا خلال لقائه المرتقب أمام نظيره الهولندي، يوم السبت القادم في دور الثمانية، بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، الذي كان شاهدا على فوز الفريق 3-2 ودّيا على ألمانيا في نوفمبر/تشرين الماضي، والذي يستضيف أيضا المباراة النهائية لأمم أوروبا في 14 من الشهر الجاري.

ويستعد منتخب تركيا لتسجيل ظهوره الثالث في دور الثمانية بأمم أوروبا، ويحلم بالتأهل للمربع الذهبي في البطولة للمرة الثانية بعد نسخة عام 2008 بالنمسا وسويسرا، التي شهدت أفضل إنجاز له في البطولة.