رياضة|بطولات عالمية|البرازيل

تاريخ الهدف الألف للأسطورة بيليه يصبح يوما تذكاريا في البرازيل

يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق (الفرنسية)
3/7/2024

سيُكرّم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في وطنه بيوم تذكاري سيطلق عليه "يوم الملك بيليه"، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية الثلاثاء.

يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، وقد فاز إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، بـ3 ألقاب في كأس العالم مع البرازيل وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته التاريخية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وسيقام "يوم الملك بيليه" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو التاريخ الذي سجل فيه المهاجم هدفه رقم ألف في مباراة لفريق طفولته سانتوس على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو عام 1969.

جاء هدف بيليه من ركلة جزاء في الفوز 2-1 على فاسكو دا غاما، وتوقفت المباراة للحظات عندما اقتحم المشجعون أرض الملعب للاحتفال بإنجاز الملك.

وفاز في العام التالي بلقب كأس العالم للمرة الثالثة من ضمن فريق أسطوري للبرازيل عام 1970.

توفي بيليه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022 عن عمر يناهز 82 عاما. وأعلنت البرازيل الحداد الوطني وتقاطرت الوفود من جميع أنحاء العالم لتكريمه.

وأصدر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا القانون الذي يحدد التاريخ التذكاري.

المصدر : وكالات