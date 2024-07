تاريخ الهدف الألف للأسطورة بيليه يصبح يوما تذكاريا في البرازيل

سيُكرّم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في وطنه بيوم تذكاري سيطلق عليه "يوم الملك بيليه"، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية الثلاثاء.

يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، وقد فاز إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، بـ3 ألقاب في كأس العالم مع البرازيل وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته التاريخية.

وسيقام "يوم الملك بيليه" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو التاريخ الذي سجل فيه المهاجم هدفه رقم ألف في مباراة لفريق طفولته سانتوس على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو عام 1969.

Brazil football legend Pele will be honoured in his home country by a commemorative day baptised "King Pele Day", reported Tuesday's edition of the government gazette https://t.co/2naCI418Uq

— AFP News Agency (@AFP) July 2, 2024