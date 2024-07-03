"الموثوق" فابريزيو رومانو يخطئ.. أعلن انضمام ليما لتشلسي فظهر بقميص وولفرهامبتون

يبدو أن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو لم يعد كذلك وبدأ يخطئ، ويعلن عن صفقات لم تحصل وانتقالات أجهضت، مما دفع وولفرهامبتون من السخرية منه بفيديو تقديم البرازيلي بيدرو ليما لاعبا جديدا للفريق.

وبما أنها المرة الأولى التي يسقط فيها الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين والذي عادة لا يخطئ، فكان لافتا تسليط فريق "الذئاب" الإنجليزي الضوء على منشور لرومانو في فيديو تقديم ليما.

🚨🔵 Chelsea verbally agree to sign Brazilian 2006 born right back Pedro Lima from Sport Recife, here we go! Key detail: the deal will be done via BlueCo side Strasbourg. 🇫🇷🇧🇷 €7m fixed fee, €3.5m add-ons and player’s agent set to travel for final details. pic.twitter.com/sYVwWlvP8x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024

ونشر رومانو عدة منشورات (أبرزها في 14 الشهر الماضي) تؤكد أن ليما ظهير فريق سبورت ريسيفي البرازيلي، اتفق شفهيا مع تشلسي وذكر قيمة الصفقة (7 ملايين يورو إضافة إلى 3.5 ملايين كمتغيرات) وأن وكيل أعمال اللاعب سافر إلى لندن لإتمام الاتفاق.

Agent Cunha at work 🇧🇷👔 pic.twitter.com/sG5aXVFdsZ — Wolves (@Wolves) July 2, 2024

وبعدها بأيام، عاد ليقول إن وولفرهامبتون استطاع خطف الصفقة ووقع مع بيدرو ليما (18 عاما) رغم اتفاق تشلسي مع اللاعب شفهيا، وهذا ما أكده النادي البرازيلي في بيان.

ووقّع ليما مع الفريق الإنجليزي الذي ينشط في البريميرليغ عقدا لمدة 5 سنوات مع خيار تمديد العقد لعام إضافي.