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"الموثوق" فابريزيو رومانو يخطئ.. أعلن انضمام ليما لتشلسي فظهر بقميص وولفرهامبتون

بدرو ليما لاعب وولفرهامبتون المصدر: حساب نادي وولفرهبمتون على تويتر
بيدرو ليما وقّع عقدا لمدة 5 سنوات مع وولفرهامبتون (مواقع التواصل)
3/7/2024

يبدو أن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو لم يعد كذلك وبدأ يخطئ، ويعلن عن صفقات لم تحصل وانتقالات أجهضت، مما دفع وولفرهامبتون من السخرية منه بفيديو تقديم البرازيلي بيدرو ليما لاعبا جديدا للفريق.

وبما أنها المرة الأولى التي يسقط فيها الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين والذي عادة لا يخطئ، فكان لافتا تسليط فريق "الذئاب" الإنجليزي الضوء على منشور لرومانو في فيديو تقديم ليما.

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ونشر رومانو عدة منشورات (أبرزها في 14 الشهر الماضي) تؤكد أن ليما ظهير فريق سبورت ريسيفي البرازيلي، اتفق شفهيا مع تشلسي وذكر قيمة الصفقة (7 ملايين يورو إضافة إلى 3.5 ملايين كمتغيرات) وأن وكيل أعمال اللاعب سافر إلى لندن لإتمام الاتفاق.

وبعدها بأيام، عاد ليقول إن وولفرهامبتون استطاع خطف الصفقة ووقع مع بيدرو ليما (18 عاما) رغم اتفاق تشلسي مع اللاعب شفهيا، وهذا ما أكده النادي البرازيلي في بيان.

ووقّع ليما مع الفريق الإنجليزي الذي ينشط في البريميرليغ عقدا لمدة 5 سنوات مع خيار تمديد العقد لعام إضافي.

المصدر : وكالات