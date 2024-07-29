يتنافس بعض أغنى الرياضيين على هذا الكوكب مع آخرين في مختلف المسابقات بالألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، والتي تستمر حتى 11 أغسطس/آب المقبل.

وصنف موقع "سبورتيكو" (Sportico) أغنى 20 رياضيا في أولمبياد 2024، اعتمادا على الدخل المالي في الأشهر الـ12 المنتهية في 30 يونيو/حزيران.

ومن بين هؤلاء الرياضيين الـ20 الأعلى أجرا، نجد 13 لاعبا من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، و5 لاعبي غولف ومثلهم لاعبي تنس.

ويصل الدخل التراكمي لهؤلاء الرياضيين إلى 1.25 مليار يورو، منها 831 مليونا تأتي من الرواتب والجوائز، و415 مليونا من عقود الإعلانات.

ويعتبر الإسباني جون رام نجم رياضة الغولف صاحب أعلى دخل بـ189 مليون يورو، وكان رام انضم إلى الدوري السعودي للعبة "ليف غولف" بعقد يمتد 4 سنوات وتبلغ قيمته 520 مليون دولار بدون احتساب المكافآت والحوافز وأرباح البطولة.

وفيما يلي قائمة أعلى 20 رياضيا دخلا في أولمبياد باريس 2024: