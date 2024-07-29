أعلى 20 رياضيا دخلا في أولمبياد باريس 2024
يتنافس بعض أغنى الرياضيين على هذا الكوكب مع آخرين في مختلف المسابقات بالألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، والتي تستمر حتى 11 أغسطس/آب المقبل.
وصنف موقع "سبورتيكو" (Sportico) أغنى 20 رياضيا في أولمبياد 2024، اعتمادا على الدخل المالي في الأشهر الـ12 المنتهية في 30 يونيو/حزيران.
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ومن بين هؤلاء الرياضيين الـ20 الأعلى أجرا، نجد 13 لاعبا من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، و5 لاعبي غولف ومثلهم لاعبي تنس.
ويصل الدخل التراكمي لهؤلاء الرياضيين إلى 1.25 مليار يورو، منها 831 مليونا تأتي من الرواتب والجوائز، و415 مليونا من عقود الإعلانات.
ويعتبر الإسباني جون رام نجم رياضة الغولف صاحب أعلى دخل بـ189 مليون يورو، وكان رام انضم إلى الدوري السعودي للعبة "ليف غولف" بعقد يمتد 4 سنوات وتبلغ قيمته 520 مليون دولار بدون احتساب المكافآت والحوافز وأرباح البطولة.
Highest-paid Olympians for Paris: https://t.co/ZKh1A3wr9l pic.twitter.com/VlKSl4A9aw
— Sportico (@Sportico) July 26, 2024
وفيما يلي قائمة أعلى 20 رياضيا دخلا في أولمبياد باريس 2024:
- الإسباني جون رام (الغولف): 189 مليون يورو (171 مليون يورو رواتب و18 مليون يورو رعاية).
- الأميركي ليبرون جيمس (كرة السلة): 115 مليون يورو (43 مليون يورو رواتب و72 مليون يورو رعاية).
- الأميركي ستيفن كاري (كرة السلة): 92 مليون يورو (47 مليون يورو رواتب و45 مليون يورو رعاية).
- اليوناني جيانيس أنتيتوكومبو (كرة السلة): 91 مليون يورو (41 مليون يورو رواتب و50 مليون يورو رعاية).
- الأميركي كيفن دورانت (كرة السلة):81 مليون يورو (43 مليون يورو رواتب و38 مليون يورو رعاية).
- الأيرلندي روري ماكلروي (الغولف): 70 مليون يورو (34 مليون يورو رواتب و36 مليون يورو رعاية).
- الأميركي سكوتي شيفلر (الغولف): 56 مليون يورو (38 مليون يورو رواتب و18 مليون يورو الرعاية)
- الكاميروني جويل إمبيد (كرة السلة): 52 مليون يورو (43 مليون يورو رواتب و9 ملايين يورو رعاية).
- الصربي نيكولا يوكيتش (كرة السلة): 49 مليون يورو (43 مليون يورو رواتب و6 ملايين يورو رعاية).
- الأميركي ديفين بوكر (كرة السلة): 43 مليون يورو (32 مليون يورو رواتب و11 مليون يورو رعاية).
- الأميركي أنتوني ديفيس (كرة السلة):41 مليون يورو (36 مليون يورو رواتب و5 ملايين يورو رعاية).
- النرويجي فيكتور هوفلاند (الغولف): 41 مليون يورو (29 مليون يورو رواتب و12 مليون يورو رعاية).
- الإسباني كارلوس ألكاراز (التنس): 41 مليون يورو (14 مليون يورو رواتب و27 مليون يورو رعاية).
- الأميركي جيسون تاتوم (كرة السلة): 39 مليون يورو 30 مليون يورو رواتب و9 ملايين يورو رعاية).
- الفرنسي رودي جوبرت (كرة السلة): 38 مليون يورو (37 مليون يورو رواتب ومليون يورو رعاية).
- الكندي جمال موراي (كرة السلة): 38 مليون يورو (30 مليون يورو رواتب و8 ملايين يورو رعاية).
- الأميركي جرو هوليداي (كرة السلة): 37 مليون يورو (34 مليون يورو رواتب و3 ملايين يورو رعاية)
- الصربي نوفاك ديوكوفيتش (التنس): 34 مليون يورو (11 مليون يورو رواتب و23 مليون يورو رعاية).
- الأميركي زاندر شافيلي (الغولف): 33 مليون يورو (21 مليون يورو رواتب و12 مليون يورو رعاية).
- الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر (كرة السلة): 32 مليون يورو (30 مليون يورو رواتب و2 مليون يورو رعاية).