رياضة|الدوري الإسباني|الولايات المتحدة الأميركية

مبابي لن يشارك في الجولة الصيفية لريال مدريد

يبدأ مبابي التدريب مع ريال مدريد في 6 أغسطس/آب المقبل (رويترز)
29/7/2024

يغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن جولة فريقه الجديد ريال مدريد التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية استعدادا للموسم الكروي 2024-2025.

ولن يشارك مبابي في المباريات الودية التي سيخوضها ريال مدريد ضد ميلان وبرشلونة وتشلسي في جولته الأوروبية بعد أن منحه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ايام راحة إضافية بسبب الذي يقضي حاليا إجازته الصيفية بعد قيادة فرنسا إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024.

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ومن المتوقع أن يبدأ الدولي الفرنسي التدريب مع الميرينغي في 6 أغسطس/آب المقبل، وسيشارك لأول مرة مع ريال مدريد في الـ14 من الشهر نفسه في كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا بيرغامو الإيطالي.

ووصل ريال مدريد إلى شيكاغو أمس الأحد بدون جود بيلينغهام وداني كارفاخال اللذين شاركا في نهائي اليورو مع منتخبي إنجلترا وإسبانيا على التوالي، وهما الآن في إجازة أيضا.

وضم مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى قائمته المكونة من 26 لاعبا.

وانضم إندريك مؤخرا إلى الملكي قادما من بالميراس في صفقة انتقال دائمة بعد بلوغه 18 عاما.

ويوجد زملاء إندريك في منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس وإيدير ميليتاو في التشكيلة، لكنهم سينضمون إلى الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

كما أعفى الفني الإيطالي بقية اللاعبين الفرنسيين الآخرين وهم أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا وفيرلاند ميندي من الجولة الأميركية.

جدول مباريات ريال مدريد التحضيرية (توقيت مكة المكرمة)

  • الخميس الأول من أغسطس/آب المقبل: ريال مدريد x ميلان الإيطالي (4:30 فجرا).
  • الأحد 4 أغسطس/آب المقبل: ريال مدريد x برشلونة (2:00 فجرا).
  • الأربعاء 7 أغسطس/آب المقبل: ريال مدريد x تشلسي (2:00 فجرا).
المصدر : مواقع إلكترونية