أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي النصر السعودي مهتم بضم نجم برشلونة البرازيلي رافينيا خلال الميركاتو الصيفي لكرة القدم، وقدم من أجل ذلك عرضا ضخما للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هناك اهتماما باللاعب البرازيلي من أندية الدوري الإنجليزي، لكن نادي النصر السعودي، الذي يضم نجوما مثل كريستيانو رونالدو وإيمريك لابورت وساديو ماني، قدم عرضا بقيمة 100 مليون يورو لبرشلونة.

وكشفت الصحيفة أن أرسنال عرض دفع 50 مليون يورو للحصول على خدمات رافينيا في صيف 2024.

ويرتبط رافينيا بعقد مع البارسا يمتد إلى 2027.

وانضم الجناح البرازيلي إلى برشلونة في صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.

وكان رافينيا أحد المهاجمين الذين قدموا أفضل أداء في الموسم الماضي (10 أهداف و13 تمريرة حاسمة في 37 مباراة).

ويسعى برشلونة لبيع أحد نجومه، من أجل توفير السيولة المادية، وعقد صفقات جديد لتدعيم الفريق، في ظل قيود اللعب المالي النظيف.

ويتضمن مشروع هانسي فليك الجديد، جزئيا، تجديد الفريق في خط الهجوم، ويعد نيكو ويليامز وداني أولمو من الأهداف ذات الأولوية بالنسبة له.

Arsenal will use the money they get with the sale of Emile Smith Rowe to go for Raphinha. They're preparing a €50m offer for the Barça player.

— @MirrorFootball pic.twitter.com/8Z4fmWLUIG

— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 27, 2024