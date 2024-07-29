المغرب والسعودية يسلّمان ملف ترشحهما لمونديالي 2030 و2034

تسلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو والأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس التي تستضيف حاليا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقدّم كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميز والأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم ألفارو دي ميغيل كازانوفا عروض الاستضافة والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بكأس العالم 2030.

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كذلك قدم كلاوديو تابيا وروبرت هاريسون وإغناسيو ألونسو رؤساء اتحادات كرة القدم في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي على الترتيب، بالإضافة إلى رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز المستندات المتعلقة بالاحتفال المئوي للبطولة، والذي يتوقع أن يكون جزءا من نسخة عام 2023.

وسلّم وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ورئيس الوحدة الخاصة بملف الترشح لدى الاتحاد السعودي حماد البلوي عرض استضافة لكأس العالم 2034.

رسميًا: المملكة العربية السعودية تسلّم ملف الترشح لاستضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخب في دولة واحدة. لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على الخبر الصحفي: https://t.co/mMbwklWMEn#ترشح_السعودية2034 #معًا_ننمو pic.twitter.com/Xlp4XO88iI — ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (@Saudi2034bidAR) July 29, 2024

وستنشر طلبات الاستضافة بعد الموعد النهائي الرسمي في 31 يوليو/تموز 2024، وبعدها سيُجرى تقييم شامل، وسوف ينشر تقرير التقييم في الربع الأخير من العام الجاري بعد انتهاء عملية تقديم العطاءات لاستضافة بطولات كأس العالم.

وسيصدر كونغرس الفيفا الاستثنائي قراره بشأن الدول المستضيفة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.

وقال إنفانتينو للموقع الرسمي للفيفا "يمثل تقديم عروض الاستضافة نقطة فارقة في عمليات عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم حيث نهدف إلى تنظيم احتفالات مميزة لكرة القدم والإنسانية".

وأضاف "لقد قدمت الدول السبع التي تجمعها 4 اتحادات الكثير لكرة القدم بالفعل، فتتمتع هذه الدول بشغف عظيم للعبة ومهارات تنظيمية رائعة ورؤية مشتركة بشأن ما ينبغي أن تنطوي عليه كرة القدم وقيمها، وبالمثل تثبت عمليات عروض الاستضافة هذه أن كرة القدم توحد العالم".