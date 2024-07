"ارفع يديك أنت بطل العالم".. نور محمدوف يتغنى بالمصارع بلال محمد

أشاد أسطورة فنون القتال المختلطة المعتزل حبيب نورمحمدوف، بالإنجاز التاريخي الذي حققه المصارع الفلسطيني الأميركي بلال محمد المتوج بالحزام الذهبي لبطولة "يو إف سي" أكبر منظمة قتالية في العالم.

وحقق بلال إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أول مقاتل من أصل فلسطيني يفوز بلقب البطولة، منتزعا لقب وزن المتوسط من بطل إنجلترا ليون إدواردز أمام الجماهير الغفيرة في مدينة مانشستر.

Belal Muhammad in the new KING 🏆 #UFC304 pic.twitter.com/4Ne8E7qYfM

10 IN A ROW FOR @BullyB170 🚨

وقد حقق المصارع الفلسطيني البالغ 36 عاما، والمولود في شيكاغو وهو ابن لمهاجرين فلسطينيين، فوزا بالإجماع في 5 جولات (48-47، 48-47، 49-46) في نزال "يو إف سي 304".

ولفت هذا الفوز الكبير أنظار البطل السابق نور محمودوف الذي نشر قصة على إنستغرام، أشاد فيها بفوز محمد واعترف بالعمل الجاد والمجهود الكبير لمدربه. وكتب: "تستحق ذلك أخي تهاني. أنا سعيد جدا لك ولمدربك. ارفع يديك أنت بطل العالم".

وقاتل بلال الملقب بـ"تذكر الاسم" بشراسة على مدار 5 جولات نارية وشاقة ليهزم البطل ويحقق فوز الـ11 على التوالي والـ24 في مسيرته مقابل 3 هزائم وتعادل.

ودائما ما يسلط محمد الضوء بشكل مستمر على القضية الفلسطينية، حيث نقلت تقارير إعلامية أنه كان دائما يقول: "أنا صوت لمن لا صوت لهم".

وقال محمد بعد تتويجه بالحزام الذهبي: "أرى الدموع في عيون الناس. أعرف أنكم الآن تذرفون دموع الفرحة.. عائلتي حضرت هنا".

وأضاف البطل الفلسطيني: "الحمد لله أولا ودائما.. هذه المعركة من أجل عائلتي وشعبي في فلسطين، إنهم يخوضون المعركة الحقيقية، أتمنى أن أكون قد رسمت البسمة على وجوههم، أنا فقط أسعى للقيام بدوري الحمد الله أولا ودائما".

وتجمعت حشود كبيرة على الطريق الرئيسي في راشولم وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، احتفالا بانتصار محمد الذي استعرض حزامه الذهبي على متن سيارة رياضية خضراء تحمل في مقدمتها علم فلسطين. وكان محمد يصرخ: "فلسطين حرة حرة".

Belal Muhammad carrying the belt in the streets of Manchester 🏆

"My city now."

🎥 IG / @bullyb170 #UFC304 #UFC #MMA pic.twitter.com/V8nrGHGs17

— Championship Rounds (@ChampRDS) July 28, 2024