أولمبياد باريس: ديوكوفيتش يحسم المواجهة رقم 60 مع نادال

أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش غريمه الإسباني رافايل نادال 6-1 و6-4 -اليوم الاثنين- على ملاعب رولان غاروس من الدور الثاني لمسابقة التنس ضمن أولمبياد باريس، في المواجهة رقم 60 بينهما.

وحقق حامل لقب 24 بطولة كبرى (ديوكوفيتش) فوزه الـ31 على الماتادور الإسباني، علماً بأنهما التقيا أول مرة على ملاعب رولان غاروس الترابية أيضاً عام 2006.

وكان ديوكوفيتش الأفضل بوضوح في هذه المواجهة، إذ بدأ المجموعة الأولى بكسر إرسال الإسباني البالغ 38 عاماً مرتين وفاز بالأشواط الخمسة الأولى ثم حسمها على إرساله 6-1.

وواصل الصربي أفضليته في الثانية حيث تقدم 4-0 بعد كسره إرسال منافسه في الشوطين الأول والثالث، لكن الحياة عادت إلى اللاعب المتوج على هذه الملاعب بـ14 لقباً في رولان غاروس، فكسر إرسال غريمه في الشوطين السادس والثامن مدركاً التعادل 4-4.

لكن ديوكوفيتش تدارك الموقف، ورد بكسر إرسال نادال في الشوط التاسع قبل أن يحسم اللقاء على إرساله.

وأعرب ابن الـ35 عاماً الباحث في "باريس 2024" عن اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه عن ارتياحه، قائلا "كل شيء كان يسير على ما يرام، كنت متقدماً 6-1 و4-0 لكني لعبت بعدها بشكل سيئ على إرسالي ومنحته الفرص".

🎾 نقطة المباراة الصربي 🇷🇸 نوفاك دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي منافسات التنس بتغلبه على الإسباني 🇪🇸 رافاييل نادال 2 -0 ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/YdcgeWYDfX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 29, 2024

وتابع ديوكوفيتش "لم أفكر في عام 2006 أننا سنواصل اللعب ضد بعضنا بعد 20 عاماً".

وشكلت هذه المواجهة أحدث فصول التنافس الذي يحدد جيلاً وربما الفصل الأخير بين نادال وديوكوفيتش، بعد أن التقيا في سن المراهقة في أول لقاء لهما في ربع نهائي رولان غاروس عام 2006.

وكانت مواجهتهما بالدور الثاني للألعاب الأولمبية الأبكر التي يلتقيان فيها بأي بطولة، وقد تكون الأخيرة بينهما على ملاعب رولان غاروس في ظل توجه نادال -الفائز بالذهب الأولمبي عام 2008 في بكين- للاعتزال نهاية الموسم بسبب كثرة الإصابات التي لاحقته العامين الأخيرين.

ويبقى نادال في رولان غاروس، إذ يواصل مشواره في منافسات الزوجي مع كارلوس ألكاراس حيث بلغا الدور الثاني لمواجهة الهولنديين تالون غريكسبور وويلسي كولهوف.

أما ديوكوفيتش فيلتقي في الدور الثالث للفردي مع الفائز من مواجهة الإيطالي ماتيو ارنالدي والألماني دومينيك كويبفر.