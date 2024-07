أفضل 11 لاعبا تهديفا في كل مباراة بالبريميرليغ

كان الدوري الإنجليزي الممتاز موطنا للعديد من المهاجمين العالميين على مر السنين، وهذا يجعل اختيار اللاعبين الأفضل أداءً مهمة صعبة بسبب العدد الهائل من النجوم.

ومنذ انطلاقه في 199، شهد الدوري الإنجليزي الممتاز عددا من المهاجمين الذين يتمتعون بأفضل معدلات الأهداف في كل مباراة.

فقد سجل الفرنسي تييري هنري 175 هدفا مع أرسنال والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (184 هدفا) مع مانشستر سيتي فضلا عن التمريرات الحاسمة.

كما تحول إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في ظرف قصير إلى أعظم مهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

وظفر هالاند، بلقب هداف البريميرليغ للموسم الثاني على التوالي.

1-النرويجي إيرلينغ هالاند (63 هدفا مع مانشستر سيتي): 0.95 هدف في المباراة الواحدة.

View this post on Instagram

2- الفرنسي تييري هنري (175 هدفا مع أرسنال): 0.68 هدف بالمباراة الواحدة.

The way Thierry Henry terrorised Liverpool 😳 pic.twitter.com/Yf7U8CUwPN

3- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (184 مع مانشستر سيتي): 0.67 هدف بالمباراة الواحدة.

View this post on Instagram

4-الإنجليزي هاري كين: (213 هدفا مع نرويتش سيتي وتوتنهام): 0.67 هدف بالمباراة الواحدة.

Every Harry Kane goal against Arsenal (for Tottenham) pic.twitter.com/q1S5WM6Nty

5- الهولندي رود فان نيستلروي (95 هدفا مع مانشستر يونايتد): 0.63 هدف بالمباراة الواحدة.

Ruud van Nistelrooy has signed a three-year contract to become PSV head coach from next season.

He scored 150 goals in 219 matches for Manchester United but only scored one goal from outside the box.

I wish him all the best 👏pic.twitter.com/JMFDzxLOjN

— Kyama (@ElijahKyama_) March 31, 2022