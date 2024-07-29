أفضل 11 لاعبا تهديفا في كل مباراة بالبريميرليغ

كان الدوري الإنجليزي الممتاز موطنا للعديد من المهاجمين العالميين على مر السنين، وهذا يجعل اختيار اللاعبين الأفضل أداءً مهمة صعبة بسبب العدد الهائل من النجوم.

ومنذ انطلاقه في 199، شهد الدوري الإنجليزي الممتاز عددا من المهاجمين الذين يتمتعون بأفضل معدلات الأهداف في كل مباراة.

فقد سجل الفرنسي تييري هنري 175 هدفا مع أرسنال والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (184 هدفا) مع مانشستر سيتي فضلا عن التمريرات الحاسمة.

كما تحول إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في ظرف قصير إلى أعظم مهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

وظفر هالاند، بلقب هداف البريميرليغ للموسم الثاني على التوالي.

قائمة أفضل 11 لاعبا لديهم أعلى معدل تهديفي في كل مباراة بالبريميرليغ:

1-النرويجي إيرلينغ هالاند (63 هدفا مع مانشستر سيتي): 0.95 هدف في المباراة الواحدة.

2- الفرنسي تييري هنري (175 هدفا مع أرسنال): 0.68 هدف بالمباراة الواحدة.

The way Thierry Henry terrorised Liverpool 😳 pic.twitter.com/Yf7U8CUwPN — Gooner Chris (@ArsenalN7) July 28, 2024

3- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (184 مع مانشستر سيتي): 0.67 هدف بالمباراة الواحدة.

4-الإنجليزي هاري كين: (213 هدفا مع نرويتش سيتي وتوتنهام): 0.67 هدف بالمباراة الواحدة.

Every Harry Kane goal against Arsenal (for Tottenham) pic.twitter.com/q1S5WM6Nty — 𝐌𝐢𝐜𝐚𝐡 (@thfcmicah) June 27, 2024

5- الهولندي رود فان نيستلروي (95 هدفا مع مانشستر يونايتد): 0.63 هدف بالمباراة الواحدة.

Ruud van Nistelrooy has signed a three-year contract to become PSV head coach from next season. He scored 150 goals in 219 matches for Manchester United but only scored one goal from outside the box. I wish him all the best 👏pic.twitter.com/JMFDzxLOjN — Kyama (@ElijahKyama_) March 31, 2022

6- الأوروغواياني لويس سواريز (69 هدفا مع ليفربول): 0.63 هدف بالمباراة الواحدة.

🇺🇾 Luis Suárez 🇺🇾✨ Scoring These 3 CRAZY Goals in a Single Match For Liverpool is Ridiculous! 😮‍💨👏🔥 What a Player Luis Suárez Was & Still is! 😳 … Not to Mention He Scored Another in This Game! 😭😮‍💨👏🔥🔴🇺🇾✨ How Many Other Great Hat-Tricks (+) Can You Remember? 🗣️ ⬇️ pic.twitter.com/5r5Q3JUGXS — FootballingGods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggod5) June 30, 2024

7- المصري محمد صلاح (157 هدفا مع ليفربول): 0.60 هدف بالمباراة الواحدة.

Mohamed Salah's goal against Arsenal last season 🐐pic.twitter.com/jSVJya4JnS — 👑 (@fcsalah11_) July 28, 2024

8- السويدي ألكسندر إسحاق (31 هدفا مع نيوكاسل): 0.60 هدف بالمباراة الواحدة.

9- الإنجليزي آلان شيرار (260 هدفا مع بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد): 0.59 هدف بالمباراة الواحدة.

10- الإنجليزي إيان رايت (113 هدفا مع أرسنال ووست هام): 0.53 هدف بالمباراة الواحدة.

Ian Wright, Arsenal vs Everton (1993) Is this the best goal of Ian Wright’s glorious career??? pic.twitter.com/fpW7lTXgO7 — The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) June 4, 2024

11- الألماني يورغن كلينسمان (29 هدفا مع توتنهام): 0.52 هدف بالمباراة الواحدة.