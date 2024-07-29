رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

أفضل 11 لاعبا تهديفا في كل مباراة بالبريميرليغ

هالاند فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي (الفرنسية)
29/7/2024

كان الدوري الإنجليزي الممتاز موطنا للعديد من المهاجمين العالميين على مر السنين، وهذا يجعل اختيار اللاعبين الأفضل أداءً مهمة صعبة بسبب العدد الهائل من النجوم.

ومنذ انطلاقه في 199، شهد الدوري الإنجليزي الممتاز عددا من المهاجمين الذين يتمتعون بأفضل معدلات الأهداف في كل مباراة.

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فقد سجل الفرنسي تييري هنري 175 هدفا مع أرسنال والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (184 هدفا) مع مانشستر سيتي فضلا عن التمريرات الحاسمة.

كما تحول إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في ظرف قصير إلى أعظم مهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

وظفر هالاند، بلقب هداف البريميرليغ للموسم الثاني على التوالي.

قائمة أفضل 11 لاعبا لديهم أعلى معدل تهديفي في كل مباراة بالبريميرليغ:

1-النرويجي إيرلينغ هالاند (63 هدفا مع مانشستر سيتي): 0.95 هدف في المباراة الواحدة.

2- الفرنسي تييري هنري (175 هدفا مع أرسنال): 0.68 هدف بالمباراة الواحدة.

3- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (184 مع مانشستر سيتي): 0.67 هدف بالمباراة الواحدة.

4-الإنجليزي هاري كين: (213 هدفا مع نرويتش سيتي وتوتنهام): 0.67 هدف بالمباراة الواحدة.

5- الهولندي رود فان نيستلروي (95 هدفا مع مانشستر يونايتد): 0.63 هدف بالمباراة الواحدة.

6- الأوروغواياني لويس سواريز (69 هدفا مع ليفربول): 0.63 هدف بالمباراة الواحدة.

7- المصري محمد صلاح (157 هدفا مع ليفربول): 0.60 هدف بالمباراة الواحدة.

8- السويدي ألكسندر إسحاق (31 هدفا مع نيوكاسل): 0.60 هدف بالمباراة الواحدة.

9- الإنجليزي آلان شيرار (260 هدفا مع بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد): 0.59 هدف بالمباراة الواحدة.

10- الإنجليزي إيان رايت (113 هدفا مع أرسنال ووست هام): 0.53 هدف بالمباراة الواحدة.

11- الألماني يورغن كلينسمان (29 هدفا مع توتنهام): 0.52 هدف بالمباراة الواحدة.

المصدر : الصحافة البريطانية