السعودية تكشف عن تصميم ملعب الملك سلمان في الرياض

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الرياضة السعودية عن تصاميم ملعب الملك سلمان ومرافقه الرياضية، الذي سيكون أحد أكبر الملاعب في العالم، وسيصبح المقر الرئيسي للمنتخب السعودي لكرة القدم، وسيستضيف الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويقع الملعب المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2029، شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان بجوار حديقة الملك عبد العزيز، ويتميز بقربه من المواقع الحيوية في المدينة مثل مطار الملك خالد الدولي، كما يتصل بمحطة قطار الرياض ومحاور الطرق الرئيسية، مما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة.

واختير التصميم من بين عدة تصاميم قُدّمت من قِبل 6 شركات عالمية متخصصة، بما يلبي متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومعايير الاستدامة، حيث تم اختيار المخطط العام والتصميم المستوحى من "الأرض الجبلية" بشكل مندمج مع حديقة الملك عبد العزيز من خلال ربطها بالوادي الذي يخترق الحديقة المحيطة بالملعب والمساحات الخضراء.

ويتميز التصميم المعماري للملعب الرئيسي باحتوائه على جدران وأسقف خضراء تتجاوز مساحتها 96.500 متر مربع، حيث استلهم تصميمه من العمران المحلي، ويحقق متطلبات الاستدامة البيئية والمباني الخضراء، مما سيضيف أيقونة معمارية عالمية رياضية مميزة مؤهلة لاستضافة أهم الفعاليات الترفيهية المحلية والعالمية، ويسهم في رفع مستوى جودة الحياة بمدينة الرياض، وتعزيز التصنيف العالمي للمدينة لتصبح واحدة من بين "أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم".

وتتجاوز مساحة ملعب الملك سلمان 660 ألف متر مربع، ويضم مجموعة من المرافق لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، كما يضم عددا من المراكز التجارية والأماكن الترويحية المتاحة لجميع الفئات العمرية على مدار اليوم، ما يجعلها وجهة جاذبة للزوار من داخل وخارج المملكة.

وتبلغ السعة الجماهرية لملعب الملك سلمان الرئيسي 92000 مقعد، وبه مقصورة ملكية تتسع لـ150 مقعدا، و120 جناحا للضيافة و300 مقعد لكبار الشخصيات و2000 مقعد للشخصيات المهمة.

ويتميز الملعب باحتوائه على أنظمة تبريد مستدامة لمقاعد الجماهير وأرضيته، كما تحيط به من الأعلى شاشات داخلية ممتدة للجماهير، بالإضافة إلى توفر حدائق داخلية، ومسار للمشي على سطح الملعب بإطلالة مميزة على حديقة الملك عبد العزيز، مما يوفر تجربة استثنائية للزوار.

كما يضم المخطط العام لملعب الملك سلمان عددا من المرافق الرياضية المحيطة بالإستاد الرئيسي بمساحة تتجاوز 360,000 متر مربع، من أبرزها ملعبان للتدريب وساحات للمشجعين وصالة رياضية مغلقة ومسبح أولمبي ومضمار لألعاب القوى، بالإضافة إلى ملاعب خارجية مثل ملاعب كرة الطائرة وكرة السلة والبادل لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، التي ستكون متاحة لجميع الفئات العمرية، كما تتصل جميع تلك المرافق عبر مسار رياضي بطول يصل إلى 9 كيلو مترات حول محيط حديقة الملك عبد العزيز.