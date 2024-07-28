رياضة

أعلى القمصان بيعا بالتاريخ.. ميسي بفارق كبير عن البقية

شركة أديداس لم تعد قادرة على تلبية الطلبات غير المسبوقة على قميص ميسي
شركة أديداس لم تكن قادرة على تلبية الطلبات غير المسبوقة على قميص ميسي عند انضمامه لإنتر ميامي الأميركي (رويترز)
28/7/2024

أعلى القمصان بيعاً في التاريخ.. ميسي بفارق كبير عن البقية

المصدر : الجزيرة