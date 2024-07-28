أعلى القمصان بيعا بالتاريخ.. ميسي بفارق كبير عن البقية

سجل بعض نجوم كرة القدم العالمية أرقاما قياسية غير مسبوقة في بيع قمصان الفرق التي انضموا إليها منذ اليوم الأول، ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأميركي القائمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وتعاقد إنتر ميامي مع ميسي صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد إلى نهاية عام 2025، ليحدث ثورة اقتصادية ورياضية ضخمة بالنادي حديث النشأة (تأسس عام 2018).

وكانت طريقة اجتذاب ميسي إلى الدوري الأميركي فريدة وغير مسبوقة في تاريخ كرة القدم، فقد أبرم إنتر ميامي عقدا متراميا ومتشابك الأطراف بمشاركة الشركتين العملاقتين آبل وأديداس، سيحصل ميسي بموجبهما على نسب من أرباح الشركتين السنوية، مما يعني أنه يحصل على نسبة من مبيعات قمصانه التي أصبحت الأعلى مبيعا في تاريخ كرة القدم الأميركية بإيرادات ضخمة غير مسبوقة.

ميسي مليون ونصف المليون قميص (إنتر ميامي الأميركي)

وباعت شركة أديداس في اليوم الأول فقط لانضمام ميسي لإنتر ميامي مليونا ونصف المليون قميص لدرجة أنها لم تكن قادرة وقتها على تلبية الطلبات غير المسبوقة على القميص.

مبابي 900 ألف قميص (ريال مدريد الإسباني)

يأتي النجم الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني بفارق كبير عن ميسي، بـ900 ألف قميص باعها بطل الدوري الإسباني وأوروبا في اليوم الأول لانضمام اللاعب قادما من باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الذي تم تقديمه بحفل ضخم في 17 يوليو/تموز الجاري بملعب سانتياغو برنابيو بحضور 80 ألف مشجع مدريدي.

كريستيانو رونالدو 760 ألف قميص (النصر السعودي)

حقق النجم البرتغالي طفرة على كل المستويات منذ اليوم الأول لانضمامه رسميا إلى النصر السعودي في يناير/كانون الأول عام 2023 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنها بيع 760 ألف قميص للنادي حول العالم وليس في السعودية فقط.