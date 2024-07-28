رياضة|أولمبياد باريس 2024|فرنسا

بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة إسرائيلي في أولمبياد باريس

بطل الجودو الجزائري Messaoud Dris https://x.com/CerfiaFR/status/1817643348607615396
بطل الجودو الجزائري رضوان مسعود دريس (مواقع التواصل)
28/7/2024-|آخر تحديث: 28/7/202411:24 م (بتوقيت مكة المكرمة)

انسحب البطل الجزائري رضوان مسعود دريس من منافسات الجودو لوزن تحت 73 كيلوغراما للرجال في ألعاب باريس اليوم الأحد، وقبل يوم واحد من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول.

وقالت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية في بيان إن "منافس توهار انسحب من المنافسة".

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وأضافت "ستواصل البعثة الإسرائيلية التنافس مع وضع القيم الأولمبية في الاعتبار، ونعتقد أن هذا النوع من السلوك ليس له مكان في عالم الرياضة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الجزائري للجودو.

وفاز دريس (23 عاما) بالميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية للجودو عام 2022، وفاز في نفس العام بذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، بفئة وزن 73 كغ.

انسحابات سابقة

وفي 2021، انسحب الجزائري فتحي نورين من أولمبياد طوكيو لتجنب نزال محتمل أمام بوتبول في الدور الثاني. ثم تم إيقافه لمدة 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي للجودو.

ثم لم يحضر السوداني محمد عبد الرسول لمواجهة بوتبول في الجولة 32 من المباراة على الرغم من خوضه مرحلة الوزن قبلها.

المصدر : الجزيرة + رويترز