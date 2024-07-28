موعد مباراة العراق ضد المغرب لكرة القدم بأولمبياد باريس والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة العراق ضد المغرب في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الثلاثاء الموافق 30 يوليو/تموز الجاري، والقنوات الناقلة.

وتبدأ مباراة العراق والمغرب الساعة السادسة مساء 18:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

وتعد المباراة حاسمة للمنتخبين في ظل تعقد المجموعة التي يتساوى رصيد كل منتخباتها الأربعة (3 نقاط) من انتصار واحد لكل منهم في مباراتين.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف تليها المغرب ثم أوكرانيا والعراق.

ويشارك في منافسات كرة القدم للرجال 16 منتخبا قسمت إلى 4 مجموعات. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والمغرب لكرة القدم

تنقل المباراة على قناة:

beIN SPORTS HD 1

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.