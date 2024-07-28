رياضة|أولمبياد باريس 2024|فرنسا

موعد مباراة مصر وإسبانيا لكرة القدم بأولمبياد باريس والقنوات الناقلة

كومبو من اليمين Fermin Lopez لاعب إسبانيا في الأولمبياد FBL-OLY-PARIS-2024-DOM-ESP Spain's midfielder #11 Fermin Lopez celebrates after scoring his team's first goal in the men's group C football match between the Dominican Republic and Spain during the Paris 2024 Olympic Games at the Bordeaux Stadium in Bordeaux on July 27, 2024. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP) ثم Mohamed Elneny Egypt v Dominican Republic: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day -2 NANTES, FRANCE - JULY 24: Elneny Mohamed of Team Egypt during the Men's group C match between Egypt and Dominican Republic during the Olympic Games Paris 2024 at Stade de la Beaujoire on July 24, 2024 in Nantes, France. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
فيرمين لوبيز لاعب إسبانيا (يمين) ومحمد النني قائد منتخب مصر (الفرنسية)
28/7/2024

نستعرض موعد مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الثلاثاء 30 يوليو/تموز الجاري، والقنوات الناقلة.

وتبدأ مباراة مصر وإسبانيا الساعة الرابعة مساء 16:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب نوفو ستاد دي بوردو.

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ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين، يليه نظيره المصري (4 نقاط)، ثم جمهورية الدومينيكان بنقطة واحدة، وأخيرا أوزبكستان دون نقاط.

ويشارك في منافسات كرة القدم للرجال 16 منتخبا، قُسمت إلى 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا لكرة القدم

تنقل المباراة على قناة:

beIN SPORTS HD 1

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.

المصدر : الجزيرة