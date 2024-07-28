موعد مباراة مصر وإسبانيا لكرة القدم بأولمبياد باريس والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الثلاثاء 30 يوليو/تموز الجاري، والقنوات الناقلة.

وتبدأ مباراة مصر وإسبانيا الساعة الرابعة مساء 16:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب نوفو ستاد دي بوردو.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين، يليه نظيره المصري (4 نقاط)، ثم جمهورية الدومينيكان بنقطة واحدة، وأخيرا أوزبكستان دون نقاط.

ويشارك في منافسات كرة القدم للرجال 16 منتخبا، قُسمت إلى 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا لكرة القدم

تنقل المباراة على قناة:

beIN SPORTS HD 1

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.