موعد مباراة مصر وإسبانيا لكرة القدم بأولمبياد باريس والقنوات الناقلة
28/7/2024
نستعرض موعد مباراة مصر وإسبانيا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الثلاثاء 30 يوليو/تموز الجاري، والقنوات الناقلة.
وتبدأ مباراة مصر وإسبانيا الساعة الرابعة مساء 16:00 حسب توقيت مكة المكرمة والقاهرة على ملعب نوفو ستاد دي بوردو.
اقرأ أيضاlist of 2 items
بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة إسرائيلي في أولمبياد باريس
ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين، يليه نظيره المصري (4 نقاط)، ثم جمهورية الدومينيكان بنقطة واحدة، وأخيرا أوزبكستان دون نقاط.
ويشارك في منافسات كرة القدم للرجال 16 منتخبا، قُسمت إلى 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا لكرة القدم
تنقل المباراة على قناة:
beIN SPORTS HD 1
ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.
المصدر : الجزيرة