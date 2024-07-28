منظمو أولمبياد باريس يعتذرون عن أي إساءة بسبب "العشاء الأخير"

اعتذر منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس اليوم الأحد للكاثوليك ولطوائف مسيحية أخرى شعرت بالغضب بسبب لوحة فنية مبتذلة في حفل افتتاح الأولمبياد تحاكي لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "العشاء الأخير".

وأثار هذا المشهد الفني استياء الكنيسة الكاثوليكية واليمين الديني في أمريكا.

وتضمن إعادة تمثيل المشهد الشهير للمسيح والحواريين وهم يتشاركون وجبة أخيرة قبل الصلب وفق العقيدة المسيحية، ولكن في وجود عارضة أزياء متحولة جنسيا ومغنية عارية.

وقالت آن ديكا المتحدثة باسم ألعاب باريس 2024 في مؤتمر صحفي "بالتأكيد لم تكن هناك نية على الإطلاق لإظهار عدم الاحترام لأي طائفة دينية. (حفل الافتتاح) حاول الاحتفاء بقيم التسامح".

وأضافت "نعتقد أن هذه الرغبة تحققت. وإذا شعر الناس بأي إساءة، فنحن نأسف لذلك حقا".

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا إنها تستنكر الاحتفال الذي "تضمن مشاهد السخرية والاستهزاء بالمسيحية".

وقال إيمانويل جوبيار، مندوب أساقفة فرنسا في ألعاب باريس، إن بعض الرياضيين الفرنسيين واجهوا مشكلات في النوم بسبب تداعيات الجدل.

وقال رئيس الأساقفة تشارل شيكلون، أعلى مسؤول كاثوليكي في مالطا ومسؤول المكتب العقائدي التابع للفاتيكان، إنه اتصل بسفير فرنسا في مالطا للشكوى من "الإهانة غير المبررة".

وقال توماس جولي، مخرج حفل الافتتاح الصارخ، إنه لم يستهدف إزدراء الأديان.