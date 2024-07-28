استياء من إلغاء التدريبات في نهر السين بباريس لارتفاع معدل التلوث

قال منظمون في بيان إنهم قرروا إلغاء حصة تدريبية في السباحة ضمن منافسات الثلاثي التي كانت مقررة في نهر السين اليوم الأحد بعد أن ارتفعت معدلات التلوث في النهر نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية مؤخرا.

وتعول فرنسا كثيرا على السماح للرياضيين الأولمبيين بالسباحة في الممر المائي الأساسي في باريس عندما تنطلق منافسات الثلاثي بعد غد الثلاثاء بعد أن استثمرت 1.4 مليار يورو (1.52 مليار دولار) في مشاريع تهدف لجعل النهر صالحا للسباحة باعتباره إرثا مهما في الألعاب الأولمبية.

وقال بيير ربادون نائب رئيسة بلدية باريس لشؤون الرياضة في مؤتمر صحفي اليوم: "هطلت بعض الأمطار لكن كل شيء أضيف حقق الهدف منه وهذا يمنع حدوث فيضانات؛ لذا أعتقد أننا سنصل إلى جودة مُرضية للمياه قريبا جدا، لكن الأمر سيعتمد على توقعات الأحوال الجوية أيضا".

وقال منظمو الدورة الصيفية في بيان إن التجارب والاختبارات التي أجريت على مياه النهر أمس "كشفت حسب معايير الاتحاد الدولي للثلاثي أن نوعية المياه لا تسمح بالمضي قدما في إجراء الحصة التدريبية".

وأضافت: "السبب في هذا يرجع إلى هطول الأمطار في باريس يومي 26 و27 يوليو (تموز)".

وعبّر منظمو الدورة عن ثقتهم في تحسن نوعية المياه في النهر قبل انطلاق منافسات الثلاثي بسباق الرجال الثلاثاء المقبل.

وقال منظمون إنه نظرا للتوقعات بسطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الـ48 المقبلة فإنهم "واثقون" من أن جودة المياه ستتحسن مجددا قبل بدء منافسات الثلاثي بسباق الرجال بعد غد الثلاثاء.

ويجتمع الاتحاد الدولي للثلاثي مع السلطات المعنية في مدينة باريس في الساعة الرابعة صباحا كل يوم قبل التدريب أو أي منافسة في الثلاثي لدراسة أحدث نتائج اختبارات المياه وتحديد ما إذا كان نهر السين نظيفا بدرجة كافية تُمكن الرياضيين من السباحة.

وتنظم تدريبات التعريف بمسار سباق الركض وركوب الدراجات كما هو مخطط لها اليوم الأحد.

وأجمع ناشطون وسياسيون فرنسيون على فشل حكومة بلادهم في إدارة ملف تلوث مياه نهر السين.

وهاجم الكاتب الصحفي أليكسي بولين المنظمين والحكومة، معلقا ساخرا على المبلغ الضخم الذي تم إنفاقه بدون تحقيق النتائج المرجوة. كما سخر رئيس حزب "وطنيون"، فلوريان فليبو، من هذه القضية، محذرا "ملكة الفئران من السباحة في النهر بعد أن تجاوزت مستويات البكتيريا فيه الحد المسموح به".

من جهته، اعتبر الناشط أكزافييه أزالبارت أن تبريرات السلطات حول تأثير الأمطار على جودة المياه تبدو مثيرة للسخرية.

Entraînement de triathlon annulé, la Seine est trop polluée. Et quand Hidalgo s’est baignée, la qualité de l’eau était en réalité impropre à la baignade. Nous avons payé avec nos impôts, 1,4 milliards d’euros pour rendre la Seine faussement baignable. 1,4 milliards d’euros.… — Alexis Poulin (@Poulin2012) July 28, 2024

Le premier entraînement de triathlon dans la Seine est annulé car l’eau est trop polluée… malgré 1,4 milliard d’euros d'argent public pour rendre le fleuve baignable. Médiapart avait révélé l’existence de dizaines de milliers de mauvais branchements non déclarés… — Nils Wilcke (@paul_denton) July 28, 2024

On aura tout lu : l'eau de la Seine est polluée par la pluie … https://t.co/Cgk7oIXyO9 — Xavier Azalbert ◻ (@xazalbert) July 28, 2024