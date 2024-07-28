يقال إن الهجوم الجيد يفوز بالمباريات، لكن الدفاع الجيد يفوز بالألقاب. ولهذا السبب لا تدخر بعض الأندية أي نفقات في التعاقد مع أفضل المدافعين في العالم بعد أن كانت الصفقات الكبرى حكرا على المهاجمين.

لا تزال صفقة الشياطين الحمر مع هاري ماغواير هي الأغلى بالنسبة لقلب دفاع في تاريخ كرة القدم.

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كما سمح تعاقد مانشستر يونايتد مع ليني يورو في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024 من دخوله المراكز العشرة الأولى لأغلى المدافعين في العالم.

لكن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي أنفق الكثير من المال لاستقدام المدافعين، ففي 2019 تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس مقابل 92.65 مليون دولار.

فيما يلي قائمة أغلى 15 قلب دفاع في تاريخ كرة القدم:

15-البرازيلي ديفيد لويز: من تشلسي إلى باريس سان جيرمان في 2014 (52.76 مليون دولار).

📆 #OnThisDay in 2014: Chelsea sold David Luiz to Paris Saint-Germain for £50M – a world-record fee for a defender. #CFC | @ChelseaFC pic.twitter.com/2hYBZSXel9 — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) June 13, 2020

14-البرازيلي إيدير ميليتاو: من بورتو إلى ريال مدريد في 2019 (54 مليون دولار).

13- الفرنسي جول كوندي: من إشبيلية إلى برشلونة في 2019 (54 مليون دولار).

12-الكوري الجنوبي مين جاي كيم: من نابولي إلى بايرن ميونخ في 2023 (54 مليون دولار).

11- الأرجنتيني كريستيان روميرو: من أتالانتا إلى توتنهام في 2022 (56.62 مليون دولار).

10- الإنجليزي جون ستونز: من إيفرتون إلى مانشستر سيتي في 2016 (60.48 مليون دولار).

9- الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز: من أياكس إلى مانشستر يونايتد في 2022 (61.76 مليون دولار).

8-الفرنسي ليني يورو: من ليل إلى مانشستر يونايتد في 2024 (66.91 مليون دولار).

7-الإسباني إيمريك لابورت: من أتلتيك بلباو إلى مانشستر سيتي في 2018 (70.77 مليون دولار).

6-الهولندي ماتياس دي ليخت: من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ في 2022 (72 مليون دولار).

5-البرتغالي روبن دياس: من بنفيكا إلى مانشستر سيتي في 2020 (77 مليون دولار).

4-الفرنسي ويسلي فوفانا: من ليستر سيتي إلى تشلسي في 2022 (87.50 مليون دولار).

3- الهولندي فيرجيل فان ديك: من ساوثهامبتون إلى ليفربول في 2018 (91.36 مليون دولار).

2-الهولندي ماتياس دي ليخت: من أياكس إلى يوفنتوس في 2019 (92.65 مليون دولار).

1-الإنجليزي هاري ماغواير: من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد في 2019 (93.93 مليون دولار).