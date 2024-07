أغلى 15 قلب دفاع في تاريخ كرة القدم

يقال إن الهجوم الجيد يفوز بالمباريات، لكن الدفاع الجيد يفوز بالألقاب. ولهذا السبب لا تدخر بعض الأندية أي نفقات في التعاقد مع أفضل المدافعين في العالم بعد أن كانت الصفقات الكبرى حكرا على المهاجمين.

لا تزال صفقة الشياطين الحمر مع هاري ماغواير هي الأغلى بالنسبة لقلب دفاع في تاريخ كرة القدم.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

كما سمح تعاقد مانشستر يونايتد مع ليني يورو في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024 من دخوله المراكز العشرة الأولى لأغلى المدافعين في العالم.

لكن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي أنفق الكثير من المال لاستقدام المدافعين، ففي 2019 تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس مقابل 92.65 مليون دولار.

15-البرازيلي ديفيد لويز: من تشلسي إلى باريس سان جيرمان في 2014 (52.76 مليون دولار).

📆 #OnThisDay in 2014:

Chelsea sold David Luiz to Paris Saint-Germain for £50M – a world-record fee for a defender. #CFC | @ChelseaFC pic.twitter.com/2hYBZSXel9

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) June 13, 2020