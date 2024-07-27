الأولمبية الدولية تعتذر لسول عن خطأ في حفل افتتاح أولمبياد باريس

اعتذرت اللجنة الأولمبية الدولية لكوريا الجنوبية اليوم السبت بعد تقديم وفدها الرياضي باعتباره يمثل جارتها الشمالية في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس أمس.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "أمر مؤسف للغاية بالتأكيد ونعتذر بشدة".

واحتجت اللجنة الأولمبية الوطنية في كوريا الجنوبية الواقعة على الفور لدى منظمي الألعاب، وطلبت عدم تكرار الخطأ.

وطالب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليوم بعدم تكرار أي خطأ مماثل.

وذكر مكتب يون أنه أبلغ باخ بأن الكوريين تفاجؤوا وشعروا بالاندهاش إزاء الواقعة. وعبر عن أمله في نجاح الأولمبياد.

ويضم وفد كوريا الجنوبية 143 رياضيا يشاركون في 21 منافسة.

وأرسلت كوريا الشمالية التي تعود إلى الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ "ريو 2016" وفدا يضم 16 رياضيا.

وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية عن استيائهم من الواقعة، وكان رد فعل بعضهم قاسيا على اعتذار اللجنة الأولمبية الدولية المكون من جملة واحدة معتبرين أنه لم يكن صادقا.

وشهدت الكوريتان تصاعدا في التوتر بشأن برامج أسلحة كوريا الشمالية ولديهما حساسية بشأن استقلالهما السياسي وخاصة بيونغ يانغ التي تظهر انزعاجها علنا عندما لا يشار إليها باسمها الرسمي.