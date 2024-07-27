استهلت تشين يي وين وتشانغ ياني سعي الصين لإحراز جميع الميداليات الذهبية الأولمبية الثماني في‭‭ ‬‬منافسات الغطس للسيدات في أولمبياد باريس الصيفي بالفوز بذهبية القفز المتزامن من المنصة المتحركة بارتفاع 3 أمتار اليوم السبت.

وأنهت تشين وتشانغ اللتان وصلتا إلى باريس بعد فوزهما بـ3 ألقاب عالمية متتالية المنافسة بتحقيق مجموع 337.68 نقطة. وبدأت تشين (25 عاما) وتشانغ التي تصغرها بأكثر من عامين المنافسة بقفزة خلفية رشيقة مع ارتفاع هتافات المشجعين الذين ارتدى كثير منهم سترة الفريق الصيني ولوحوا بالأعلام الوطنية.

وأثارت الأميركيتان سارة بيكون وكاسيدي كوك اللتان نفذتا نفس حركات تشين وتشانغ ذعر الثنائي الصيني بعد تسجيل نقاط متساوية في الجولة الثانية.

لكن الأميركيتين فشلتا في متابعة المنافسة وحصدتا الميدالية الفضية برصيد 314.64 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس حتى الآن: