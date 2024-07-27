قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم السبت إن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) رفض شكوى فريقه بشأن إلغاء هدف التعادل في اللحظة الأخيرة من المباراة الأولى ضد المغرب في دورة الألعاب الأولمبية.

ويعني ذلك تأييد الفيفا قرار الحكم بإلغاء الهدف الذي أثار جدلا كبيرا بداعي التسلل.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي "رفضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا الاحتجاج المقدم بشأن الأحداث التي وقعت في مباراة المغرب".

وأضاف أنه يسعى للحصول على تفسيرات لهذا الحكم.

وخسرت الأرجنتين 2-1 أمام المغرب يوم الأربعاء الماضي في المباراة الأولى للفريقين بدور المجموعات من منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

وتم تعليق المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل 2-2 بعدما اقتحمت مجموعة من المشجعين أرض الملعب مباشرة بعد الهدف، وبعد ساعتين ألغى حكم الفيديو المساعد هدف الأرجنتين المتأخر.

الحكم يلغي الهدف الثاني للأرجنتين أمام المغرب بسبب التسلل لتصبح النتيجة النهائية للمباراة فوز المغرب 2-1 #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Olympics2024 | #Paris2024 https://t.co/saQoi0eho4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2024

وقال منظمو أولمبياد باريس أول أمس الخميس إنهم يعملون على تحديد سبب اقتحام المشجعين أرض الملعب.

وقال تابيا "دفاعا عن حقوقنا، سيسأل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن الأسس التي اتخذ عليها القرار وتقييم (إمكانية تقديم) الطعون ذات الصلة".

وتحظى كرة القدم بشعبية جارفة في الأرجنتين التي تملك 3 ألقاب في كأس العالم آخرها في عام 2022.

كما فازت الأرجنتين بكوبا أميركا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما تغلبت على كولومبيا في نهائي شهد الكثير من الفوضى لتحصد لقبها الـ16 في البطولة.