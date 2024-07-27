هزم السيسي.. فرجاني يضمن لتونس والعرب أول ميدالية في باريس

ضمن التونسي فارس فرجاني أول ميدالية لبلاده والعرب في أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على المصري زياد السيسي 15-11 في "قبل نهائي" منافسات السيف العربي للرجال في المبارزة اليوم السبت.

وسينافس فرجاني على الميدالية الذهبية أو الفضية في وقت لاحق اليوم مع الكوري الجنوبي أوه سانغ أوك، فيما خسر السيسي الميدالية البرونزية بسقوطه أمام الإيطالي لويجي ساميلي بنتيجة 15-12.

وقال فرجاني (27 عاما)، القادم من عائلة تونسية بارزة في سلاح المبارزة، في مقابلة بعد فوزه مع شبكة (بي.إن.سبورتس) التلفزيونية "الحمد لله كنت في كامل تركيزي من البداية نظرا لأننا في الألعاب الأولمبية".

وأضاف "شعرت بالخوف في البداية لكني نجحت في منح تونس والعرب أول ميدالية في الأولمبياد وإن شاء الله سأواصل في النهائي".

وعن أصعب مواجهة له في طريقه للنهائي قال فرجاني "الصيني شين تشنبنغ استنفد طاقتي بالكامل في دور الـ8. لقد كان رائعا حقا لكني تفوقت عليه بذكاء".

وعقب خسارته قال السيسي "الحمد لله كان نفسي أعمل حاجة لمصر. أشارك في حدث كبير مثل الأولمبياد وكنت أتمنى حصد ميدالية لمصر وتحقيق حلم والدي ووالدتي لأنهما بذلا مجهودا كبيرا معي وكذلك أنا بذلت مجهودا كبيرا لكنها إرادة الله".

"كان الأمر صعبا ذهنيا وفقدت التركيز في مباراتي قبل النهائي وتحديد المركز الثالث. الأجواء المحيطة أكبر من أي بطولة ولأول مرة أصل لهذه المكانة وكان ذلك سببا في تشتت تركيزي".

ونفى السيسي أن يكون التحكيم سببا في خسارته، قائلا "التحكيم لم يكن سببا في الخسارة لكن تشتت تركيزي وكنت بحاجة للتركيز طوال الوقت وعدم التأثر بالأجواء المحيطة".