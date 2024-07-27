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غلاكسي الأميركي يسعى لإغراء غريزمان براتب ضخم

LaLiga - Atletico Madrid v Villarreal
غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو يمتد حتى يونيو/حزيران 2025 (رويترز)
27/7/2024

يسعى نادي لوس أنجلوس غلاكسي الأميركي للتعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي مبديا استعداده لدفع راتب كبير لقاء الظفر بخدماته.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النادي الأميركي يرغب في التعاقد مع غريزمان هذا الصيف أو العام المقبل.

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ويرتبط الدولي الفرنسي (33 عاما) بعقد مع أتلتيكو يمتدّ حتى يونيو/حزيران 2025 مع إمكانية التمديد اختياريًا لعام إضافي.

ويتضمن عقده بندا جزائيا تبلغ قيمته 10 ملايين يورو وسيكون نادي لوس أنجلوس قادرا على دفعه بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ لوس أنجلوس غالاكسي، الذي يضمّ في صفوفه أيضًا الثنائي الفرنسي الآخر، هوغو لوريس وأوليفييه جيرو (انطلاقًا من الموسم الجديد)، مستعد لدفع ثاني أعلى راتب في الدوري بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي.

وصرح الفرنسي سابقًا أنه ينوي التوجه إلى الولايات المتحدة بعد نهائيات كأس العالم المقبلة في عام 2026 لخوض تجربة جديدة.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو قادما من ريال سوسيداد في عام 2014، وسجل181 هدفًا في 389 مباراة.

ثم خاض الفرنسي تجربة غير مثمرة مع برشلونة قبل أن يعود إلى صفوف أتلتيكو في يوليو/تموز 2023، وسجّل 24 هدفًا ومنح 8 تمريرات حاسمة في 48 مباراة.

المصدر : مواقع إلكترونية