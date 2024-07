غلاكسي الأميركي يسعى لإغراء غريزمان براتب ضخم

يسعى نادي لوس أنجلوس غلاكسي الأميركي للتعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي مبديا استعداده لدفع راتب كبير لقاء الظفر بخدماته.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النادي الأميركي يرغب في التعاقد مع غريزمان هذا الصيف أو العام المقبل.

ويرتبط الدولي الفرنسي (33 عاما) بعقد مع أتلتيكو يمتدّ حتى يونيو/حزيران 2025 مع إمكانية التمديد اختياريًا لعام إضافي.

ويتضمن عقده بندا جزائيا تبلغ قيمته 10 ملايين يورو وسيكون نادي لوس أنجلوس قادرا على دفعه بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ لوس أنجلوس غالاكسي، الذي يضمّ في صفوفه أيضًا الثنائي الفرنسي الآخر، هوغو لوريس وأوليفييه جيرو (انطلاقًا من الموسم الجديد)، مستعد لدفع ثاني أعلى راتب في الدوري بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي.

🚨 Los Angeles FC want to sign Antoine Griezmann. 🇺🇸

The MLS franchise have made a proposal to the Frenchman that would make him the second highest paid player in the league behind Messi! 🤑

(Source: @lequipe) pic.twitter.com/0bvHkYwkKL

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 26, 2024