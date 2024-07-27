من هو الرجل المقنع في حفل افتتاح أولمبياد باريس؟

تابع المشاهدون حول العالم تلك الشخصية الملثمة الغامضة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، أمس الجمعة 26 يوليو/تموز، وظهرت على نهر السين وفي العديد من الأماكن الرمزية في العاصمة باريس.

وبينما كانت وفود الرياضيين من جميع البلدان تستعرض على المراكب على نهر السين، إذ عبرت هذه الشخصية المقنعة والغامضة من أوسترليتز إلى برج إيفل وقفزت من سطح إلى سطح والشعلة الأولمبية في يدها، لتنسج خيطا بين المشاهد المختلفة التي اختارها المنظمون لرواية قصة التاريخ والثقافة الفرنسية.

انتهت مهمة الرجل الغامض أمام مدرجات تروكاديرو بتسليم الشعلة إلى أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان أمام الرياضيين ورؤساء الدول ثم اختفى إلى الأبد وبقيت هويته سرية حتى النهاية.

شخصية مستوحاة من لعبة فيديو؟

من هو؟ من أين يأتي؟ أسئلة كثيرة طرحها المتفرجون والمشاهدون مساء الجمعة خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

لقد استوحت شخصية الرجل الغامض وملابسه من "أرنو" إحدى شخصيات سلسلة ألعاب الفيديو أساسنز كريد (Assassin’s Creed) أو "عقيد الاغتيالي"، والتي تدور أحداثها في باريس.

وقامت شركة يوبيسوفت الفرنسية والمطورة للعبة بنشر مقتطف من اللعبة معلقة "راقب أسطح المنازل قد يكون أرنو يراقب من الأعلى"، مما أقنع أخيرًا بعض مستخدمي الإنترنت بصحة نظريتهم.

من هو الشخص المقنع؟

لم يكشف الرجل الغامض عن وجهه في النهاية أهو رجل أم إمراة؟ أهو شخص واحد أم مجموعة أشخاص قاموا بالدور ذاته، وانتشرت التكهنات والتعليقات الساخرة مثل، هل توم كروز في مهمة سرية؟ هل هو شخصية سياسية؟.

وبعد نهاية حفل افتتاح أولمبياد باريس، ظهرت بعض الأدلة والقرائن على شبكات التواصل الاجتماعي، لتكشف عن هوية بعض الأشخاص الحقيقيين المتخفين تحت الزي الأسود والأبيض.

لقد نشر سيمون نوغيرا، أخصائي رياضة الباركور (تخصص عبور العقبات والعوائق في البيئات الحضرية أوالطبيعية) قصة في حسابه على إنستغرام "من الواضح أنني لم أكن في كل مكان"، ثم سارع بحذفها"، مما يؤكد أنه لم يكن هناك شخصا واحدا بل عدة شخصيات مقنعة.

وتأكيدا بوجود عدة شخصيات مقنعة، نشر كليمان دوميس، الفائز ببطولة العالم للباركور عام 2019، على إنستغرام "أتمنى أن تكون قد استمتعت بهذا الحفل.. "إجمالا، كان هناك 12 شخصًا للقيام بدور الشخصية الملثمة".

J'espère que cette cérémonie d'ouverture vous a plu 🙌 https://t.co/qNSNoE8Ze5 — Clément Dumais (@ClementHTR) July 26, 2024

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الشخصية المقنعة التي أحضرت العلم الأولمبي على ظهر حصان حديدي، كانت فلوريان إيسرت، وهي ضابطة صف في الدرك الفرنسي.

واعتقد الحاضرون أن الشخصيات الغامضة سيكشف عنها النقاب جميعها بعد انتهاء مهتهم في تسليم الشعلة الأولمبية إلى النجم زيدان لكن ذلك لم يحدث!.