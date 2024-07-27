شاهد.. البرازيلي إندريك يبكي أثناء تقديمه لاعبا لريال مدريد

انهمرت دموع المهاجم البرازيلي إندريك فخرًا بعدما وقّع عقدًا لمدة 6 سنوات مع ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، بعد أيام من إتمام عامه الـ18.

وكان ريال مدريد قد توصل لاتفاق في 2022 لضم اللاعب من بالميراس البرازيلي بعدما يكمل عامه الـ18.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مدرب برشلونة الجديد يتغنى بلامين جمال ويقدم له النصائح list 2 of 2 برشلونة يحث الخطى للتعاقد مع داني أولمو end of list

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إندريك، الذي سيرتدي القميص رقم 16 مع ريال مدريد، انضم مقابل 35 مليون يورو (38 مليون دولار) إضافة إلى 25 مليون يورو متغيرات.

وقال إندريك خلال تقديمه لاعبا في ريال "هذا أمر جنوني! أنا سعيد جدا، منذ طفولتي دائما ما كنت مشجعا لريال والآن سأصبح لاعبا في ريال".

"لا تسعفني الكلمات لوصف شعوري. دائما ما أردت أن أكون هنا. أردت اللعب لصالح مدريد. لقد كان حلما. الآن أصبح حقيقة".

وسجل إندريك، وهو من أبناء أكاديمية بالميراس، 3 أهداف في 10 مباريات لعبها مع البرازيل منذ ظهوره الأول، العام الماضي وهو أصغر لاعب سنا يهز الشباك في مباراة دولية في ملعب ويمبلي.

وسجل 21 هدفا في 82 مباراة مع بالميراس.