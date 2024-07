نجوم وأساطير كرة قدم حصدوا الذهب في الأولمبياد

منذ إدراج كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في 1900، نجح عدد من النجوم والأساطير في تخليد أسمائهم في سجل المنافسة ويعتبر المجري فيرينك بوشكاش، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني نيمار دا سيلفا، من أبرز الأسماء حضورًا في المنافسة على مر السنين.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتقييد مشاركة نخبة اللاعبين في البطولة بطرق مختلفة لتجنب المنافسة مع كأس العالم. وتتكون المنتخبات عادة من لاعبين أقل من 23 عامًا، مع 3 استثناءات مسموحة فقط.

وفاز عدد كبير من أساطير كرة القدم بالميدالية الذهبية الأولمبية على مر السنين، بينهم ليونيل ميسي في 2008، ونيمار في 2016، بينما ظفر الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بالميدالية الذهبية مرتين في 2004 و2008.

In 2008, Lionel Messi led Argentina to Olympic gold in Beijing, demonstrating his extraordinary skill and leadership on the world stage. GOAT? pic.twitter.com/tyR4PqSOOQ

كما ظفر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بالميدالية الذهبية مع منتخب إسبانيا في أولمبياد 1992.

10-الأوروغواياني خوسيه لياندرو أندرادي: ميداليتان ذهبيتان في 1924و1928.

⭐🇺🇾 Jose Leandro Andrade was the first great black footballer and star of a golden generation that propelled Uruguay to three World Championships.

Somewhat past his peak in 1930 his vital block of Stabile late in the Final prevented a Argentine equalizer helping secure victory. pic.twitter.com/1FT4LGwQRL

