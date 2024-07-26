موعد مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوزبكي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل تجاوز عثرتهم في المباراة الأولى بعد التعادل مع الدومينيكان من دون أهداف.

ويأتي منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان".

موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024، يوم السبت 27 يوليو/تموز الجاري على ملعب لا بوجوار في نانت. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل المباراة على قناتي:

beIN SPORTS HD 2

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.