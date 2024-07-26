رياضة|أولمبياد باريس 2024|فرنسا

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

النني قائد منتخب مصر الأولمبي (غيتي)
26/7/2024

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوزبكي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل تجاوز عثرتهم في المباراة الأولى بعد التعادل مع الدومينيكان من دون أهداف.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويأتي منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان".

موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024، يوم السبت 27 يوليو/تموز الجاري على ملعب لا بوجوار في نانت. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل المباراة على قناتي:

beIN SPORTS HD 2

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.

المصدر : الجزيرة