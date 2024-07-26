موعد مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة
26/7/2024
يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوزبكي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل تجاوز عثرتهم في المباراة الأولى بعد التعادل مع الدومينيكان من دون أهداف.
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ويأتي منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان".
Let's make Egypt proud 🇪🇬#egyptnt pic.twitter.com/4DT7j195b2
— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 24, 2024
موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقنوات الناقلة
تقام مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024، يوم السبت 27 يوليو/تموز الجاري على ملعب لا بوجوار في نانت. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر والسعودية.
وتنقل المباراة على قناتي:
beIN SPORTS HD 2
ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.
المصدر : الجزيرة