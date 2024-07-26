موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

يسعى المنتخب المغربي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الثانية عندما يواجه نظيره الأوكراني على ملعب جيوفروي غيشار بمدينة سانت إيتيان ضمن منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

ويتطلع "أسود الأطلس" لتأكيد فوزهم التاريخي على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى، بعد مباراة مثيرة للجدل توقف فيها اللعب لنحو ساعتين بسبب اقتحام بعض مشجعي المغرب للملعب في سانت إيتيان إضافة إلى إطلاق ألعاب نارية، قبل أن يستأنف اللعب ويلغي الحكم السويدي هدف التعادل للأرجنتين بداعي التسلل.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أولمبياد باريس.. سرقة حقيبة النجم البرازيلي السابق زيكو list 2 of 2 مباشر.. حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 end of list

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثانية إلى جانب العراق برصيد 3 نقاط ويكفيه الفوز على أوكرانيا لحسم تأهله إلى ربع النهائي.

المواجهة الثانية بين المغرب وأوكرانيا

التقى المنتخبان المغربي والأوكراني في مباراة ودية في مارس/آذار الماضي بملعب ماردان في مدينة أنطاليا التركية، وانتهت بفوز أوكرانيا 1-0.

موعد مباراة المغرب وأوكرانيا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب المغرب نظيره الأوكراني مساء السبت 27 يوليو/تموز الجاري على ملعب جيوفروي غيشار بمدينة سانت إيتيان، وتنطلق المواجهة عند الساعة 16:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قناتي:

beIN SPORTS HD 1

Alkass Five HD

ويمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يتولى الهندوراسي هيكتور سعيد مارتينيز سورتو، إدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وأوكرانيا.