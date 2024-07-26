أولمبياد باريس.. سرقة حقيبة النجم البرازيلي السابق زيكو

تعرض نجم كرة القدم البرازيلية السابق زيكو لسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على نقود وساعات وألماس، على هامش انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس اليوم الجمعة.

وتقدّم أرتور أنتونيس كويمبرا المعروف بـ"زيكو" (71 عاما)، والذي شارك في 3 نسخ من كأس العالم، بشكوى إلى الشرطة الفرنسية عقب تعرضه للسرقة من داخل سيارته في شمال باريس بعدما ترك النافذة مفتوحة، وذلك وفقا لما أوضحه مكتب الادعاء.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن قيمة الممتلكات التي سُرقت من زيكو تُقدّر بـ542 ألف دولار، إذ تحتوي حقيبته على ساعة رولكس، وسلسلة من الألماس ونقود، بينما أشار مصدر مقرب من القضية لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن قيمة المبلغ المصرح به مبالغ فيها.

وأحيلت التحقيقات إلى فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة القضائية في باريس.

ويوجد لاعب فلامنغو وأودينيزي الإيطالي ومدرب اليابان والعراق السابق في باريس بصفة ضيف مع البعثة الأولمبية البرازيلية.