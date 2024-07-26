أغلى التعاقدات في الدوري السعودي للمحترفين

يواصل الدوري السعودي للمحترفين إنفاق المزيد من الأموال خلال الميركاتو الصيفي الحالي لاستقدام مزيد من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتعاقدت الأندية السعودية الموسم الماضي مع نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة ورياض محرز وجاء الدور على آخرين لينضموا إلى دوري روشن هذا الموسم.

وأبرمت أكبر صفقة حتى الآن مع الجناح الفرنسي موسى ديابي الذي أنهى انتقاله من أستون فيلا إلى نادي الاتحاد أمس الأربعاء مقابل 60 مليون يورو ليصبح بذلك ثاني أعلى صفقة بعد نيمار.

أغلى الانتقالات إلى الدوري السعودي للمحترفين:

1-البرازيلي نيمار: من باريس سان جيرمان إلى الهلال مقابل 90 مليون يورو.

2- الفرنسي موسى ديابي: من أستون فيلا إلى الاتحاد مقابل 60 مليون يورو.

3- البرازيلي مالكوم: من زينيت سان بطرسبرغ إلى الهلال مقابل 60 مليون يورو.

4- البرتغالي أوتافيو مونتيرو: من بورتو إلى النصر مقابل 60 مليون يورو.

5- البرتغالي روبن نيفيز: من ولفرهامبتون إلى الهلال مقابل 55 مليون يورو.

6- الصربي ألكسندر ميتروفيتش: من فولهام إلى الهلال مقابل 52.6 مليون يورو.

7-البرازيلي فابينيو: من ليفربول إلى الاتحاد مقابل 46.7 مليون يورو.

8- الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش: من لاتسيو إلى الهلال مقابل 40 مليون يورو.

9-الجزائري رياض محرز: من مانشستر سيتي إلى الأهلي مقابل 35 مليون يورو.

10- الإسباني غابرييل فيغا: من سيلتا فيغو إلى الأهلي مقابل 30 مليون.

11- البرازيلي روجر إيبانيز: من ريال بيتيس إلى الأهلي مقابل 30 مليون يورو.