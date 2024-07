7 أندية صمدت في وجه قوة ميسي الهجومية

لعب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي 1090 مباراة على مدار الـ21 عاما الماضية، وسجل وصنع أهدافا كثيرة، لكن ثمة 7 أندية فقط صمدت في وجه البولغا.

أحرز ميسي 844 هدفا خلال مسيرته حتى الآن منها 674 مع برشلونة و32 مع باريس سان جيرمان و25 هدفا مع إنتر ميامي حتى الآن إلى جانب 109 أهداف رفقة المنتخب الأرجنتيني.

1- أودينيزي الإيطالي

واجه ميسي أودينيزي مرة واحدة في مسيرته وكان ذلك مع برشلونة في مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2005، عندما كان عمره 18 عاما. فاز برشلونة 4-1 بدون أن يسجل ميسي هدفا أو يقوم بتمريرة حاسمة.

وسجل رباعية البارسا كل من البرازيلي رونالدينيو (3 أهداف) وديكو المدير الرياضي الحالي في النادي الكتالوني (سجل هدفا).

2- تورونتو الكندي

أصيب ميسي بعد 37 دقيقة من مباراة إنتر ميامي في الدوري الأميركي مع تورونتو. ونجح بديله روبرت تايلور في تسجيل هدفين في المواجهة التي انتهت الفوز 4-0.

وشارك في هذه المباراة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وفيديريكو بيرنارديسكي ولورينزو إنسيني ودي أندريه يدلين وجوزيف مارتينيز ومايكل برادلي.

Messi has faced 37 different opponents in the UEFA Champions League. With his first goal vs Liverpool, he has now scored against 32 of them.

No goals against:

• Rubin Kazan (4 games)

• Atlético (4)

• Inter (3)

• Benfica (2)

• Udinese (1)#BarçaLFC #BARLIV #UCL

