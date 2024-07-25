7 أندية صمدت في وجه قوة ميسي الهجومية

لعب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي 1090 مباراة على مدار الـ21 عاما الماضية، وسجل وصنع أهدافا كثيرة، لكن ثمة 7 أندية فقط صمدت في وجه البولغا.

أحرز ميسي 844 هدفا خلال مسيرته حتى الآن منها 674 مع برشلونة و32 مع باريس سان جيرمان و25 هدفا مع إنتر ميامي حتى الآن إلى جانب 109 أهداف رفقة المنتخب الأرجنتيني.

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فيما يلي قائمة الأندية التي فشل ميسي في هز شباكها:

1- أودينيزي الإيطالي

واجه ميسي أودينيزي مرة واحدة في مسيرته وكان ذلك مع برشلونة في مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2005، عندما كان عمره 18 عاما. فاز برشلونة 4-1 بدون أن يسجل ميسي هدفا أو يقوم بتمريرة حاسمة.

وسجل رباعية البارسا كل من البرازيلي رونالدينيو (3 أهداف) وديكو المدير الرياضي الحالي في النادي الكتالوني (سجل هدفا).

2- تورونتو الكندي

أصيب ميسي بعد 37 دقيقة من مباراة إنتر ميامي في الدوري الأميركي مع تورونتو. ونجح بديله روبرت تايلور في تسجيل هدفين في المواجهة التي انتهت الفوز 4-0.

وشارك في هذه المباراة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وفيديريكو بيرنارديسكي ولورينزو إنسيني ودي أندريه يدلين وجوزيف مارتينيز ومايكل برادلي.

Messi has faced 37 different opponents in the UEFA Champions League. With his first goal vs Liverpool, he has now scored against 32 of them. No goals against:

• Rubin Kazan (4 games)

• Atlético (4)

• Inter (3)

• Benfica (2)

• Udinese (1)#BarçaLFC #BARLIV #UCL — MESSISTATS 🐐 (@MessiStats_) May 1, 2019

3- بوردو الفرنسي

شارك ميسي في مباراة فوز باريس سان جيرمان على بوردو 3-0 عام 2022، لكنه لم يساهم في الثلاثية التي سجلها كل من البرازيلي نيمار وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الحالي والأرجنتيني لياندرو باريديس.

4- دي سي يونايتد الأميركي

لعب ميسي في تشكيلة ضمت رفاقه السابقين في البارسا دوري ألبا وبوكسيتس وسواريز، وانتهت المواجهة بفوز إنتر ميامي بهدف وحيد سجله ليوناردو كامبانا في الدقيقة 94 بعد تميرة حاسمة من بوسكيتس.

5- روبن كازان الروسي

واجه ميسي الفريق الروسي 4 مرات بدون أن ينجح في تسجيل أو صنع هدف واحد، وهذا أمر غريب وفقا لمعايير الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات.

6- سي إف مونتريال الكندي

تأخر إنتر ميامي 2-0 في مباراة الدوري الأميركي قبل أن ينتزع الفوز 3-2. ولعب ميسي 90 دقيقة كاملة، لكنه لم يسجل حتى من الركلات الحرة التي يتقنها جيدا.

7- غرامانيت الإسباني

في سن الـ17، شارك ميسي مع الفريق الأول لبرشلونة ضد غرامانيت المغمور خلال مباراة كأس الملك عام 2004.

قدم البلوغرانا تشكيلة قوية تضم تشافي وإنييستا وهنريك لارسون وكارليس بويول ورافا ماركيز ولودوفيك جولي لكن ذلك لم يكن كافيا، وفاز غرامينيت بنتيجة 1-0.