نجوم يحلمون بتعزيز سجلهم الذهبي في أولمبياد باريس

تعود باريس انطلاقا من الجمعة وحتى 11 آب/أغسطس المقبل، إلى استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد 100 عام على تنظيمها في 1924، وذلك بحفل افتتاح غير مسبوق وسط تعزيزات أمنية استثنائية، وبأنظار مسلّطة على العديد من النجوم لترسيخ مكانتهم الأولمبية والعالمية.

للمرّة الأولى في تاريخ الألعاب الصيفية، بدلا من استخدام الملعب الرئيس لألعاب القوى في العرض الافتتاحي، نقل المنظّمون الحدث إلى خارجه وتحديدا إلى قلب العاصمة، تماشيا مع شعارهم "الألعاب مفتوحة على مصراعيها".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لماذا استغرق إلغاء هدف الأرجنتين ضد المغرب ساعتين؟ list 2 of 2 موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة end of list

ومن المقرّر أن يبحر ما بين 6 آلاف إلى 7 آلاف رياضي على مسافة 6 كيلومترات في نهر السين على متن 85 عبّارة وقاربا.

وقال رئيس اللجنة المنظّمة توني استانغيه في وقت سابق من هذا الشهر إن "تنظيم حفل على نهر السين ليس أسهل من تنظيمه في ملعب.. لكنه أقوى".

تنشر الدولة الفرنسية وسائل أمنية استثنائية بمشاركة عشرات الآلاف من قوات الأمن والجيش من أجل ضمان أمن حفل الافتتاح، ولم يحدث من قبل أن تمّ حشد هذا العدد الكبير للمشاركة في عرض الوفود المشاركة.

ويشارك الروس تحت علم محايد في المسابقات الفردية فقط بسبب حرب أوكرانيا، في حين تتركز الأنظار على البعثتين الإسرائيلية والفلسطينية بسبب الحرب الدائرة في غزة.

رياضيا، هناك العديد من النجوم العالميين الذين يرغبون في تعزيز سجلهم الأولمبي وتثبيت مكانتهم في أولمبياد باريس: لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز، مواطنها نجم كرة السلة ليبرون جيمس، العداءة الهولندية فيمكي بول، بطل الوثب بالزانة السويدي أرماند دوبلانتيس، العداءان الكيني إيليود كيبتشوغي والأميركية شاكاري ريتشاردسون وآخرون.

ألعاب القوى

على قمة العالم بعد 3 أشهر من تعزيز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6 أمتار و24 سنتيمترا، يبدو أن السويدي أرماند دوبلانتيس لا يمكن المساس به.

يُعدّ سباق 100 متر حدثا بارزا، وقد يبتسم للجامايكي كيشان طومسون، أسرع رجل هذا العام (9.77 ثوان)، حتى إنه أسرع بكثير من حامل ذهبية أولمبياد طوكيو الإيطالي مارسيل جاكوبس المتوّج أخيرا باللقب القاري في روما بزمن 10:02 ثوان.

في الوثب العالي، محت الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ (22 عاما) الرقم القياسي العالمي الذي صمد (37 عاما)، بتسجيلها مترين و10 سنتيمترات مطلع الشهر الحالي في باريس بالذات.

بعد أن أصبحت في بداية يوليو/تموز ثاني عداءة في التاريخ تنهي سباق 400 متر حواجز في أقل من 51 ثانية، ستواجه بطلة العالم الهولندية فيمكي بول الأميركية سيدني ماكلافلين-ليفرون التي حسّنت مؤخرا رقمها القياسي العالمي للمسافة بقطعها في 50.65 ثانية.

يرغب مواطناها شاكاري ريتشاردسون (24 عاما) ونواه لايلز (27 عاما) في محو خيبة أولمبياد طوكيو. الأولى غابت بسبب الإيقاف على خلفية اختبار إيجابي لتعاطي الماريغوانا، والثاني اكتفى ببرونزية سباق 200 متر التي أكد أنه لا يحبها.

استعادت شاكاري توازنها بعد عامين صعبين، وأصبحت بطلة للعالم في سباق 100 متر الصيف الماضي في بودابست، والأمر ذاته بالنسبة للايلز الذي توّج بطل العالم 3 مرات العام الماضي (100، 200، التتابع 4 مرات 100 متر)، وهو المرشح الأبرز في سباق 200 متر.

يريد الكيني إيليود كيبتشوغي (39 عاما) أن يدخل التاريخ في 10 أغسطس/آب المقبل عندما يخوض سباق الماراثون حيث سيصبح، في حال تتويجه بالذهبية، "أول إنسان يفوز 3 مرات متتالية" بالماراثون الأولمبي، وسيكون منافسه عليها الأسطورة الإثيوبية كينينيسا بيكيلي.

كرة السلة

سيسعى "الملك" ليبرون جيمس، القائد الكاريزمي لمنتخب الأحلام الأميركي والبالغ (39 عاما)، إلى الظفر باللقب الأولمبي للمرّة الثالثة بعد عامي 2008 و2012، ويمكن أن يلتقي في طريقه بنجمي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الواعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما والـ"وحش" اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

دراجات هوائية

في غياب السلوفيني تادي بوغاتشار بطل طواف فرنسا للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية الأحد الماضي، ستتجه كل الأنظار نحو بطل العالم الهولندي ماتيو فان در بويل، خصوصا في السباق على الطريق، لكن يتعيّن عليه الحذر من البلجيكي ريمكو إيفينيبول، المرشّح الأوفر حظا في السباق ضد الساعة.

الجودو

يرغب الفرنسي تيدي رينر المتوّج باللقب الأولمبي 3 مرات (مرتين في وزن فوق 100 كيلوغرام مرة واحدة في الفرق)، "أن يصبح صاحب الرقم القياسي بلا منازع" في الجودو. يقول البطل البالغ (35 عاما) الذي لم ينهزم منذ خسارته في الدور ربع النهائي لدورة ألعاب طوكيو إنه "أفضل من ذي قبل".

السباحة

يسعى السباح ليون مارشان (22 عاما)، المرشّح لأن يكون النجم الفرنسي في ألعاب باريس، إلى التتويج بـ4 ميداليات فردية: في سباق 200 متر صدرا، و200 متر فراشة، و200 متر متنوّعة، وخصوصا سباق 400 متر متنوّعة الذي يحمل رقمه القياسي العالمي بعدما انتزعه من الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس.

سيكون دافيد بوبوفيتشي، بطل أوروبا في سباقات 100 متر و200 متر في عام 2022، أحد أبرز السباحين الأوروبيين في أولمبياد باريس. لكن الروماني سيواجه صعوبة في سباق 100 متر في مواجهة الصيني بان جانلي الذي خطف منه الرقم القياسي العالمي في فبراير/شباط الماضي.

وتعافى الأميركي كايليب دريسل، بطل أولمبياد طوكيو بـ5 ألقاب، من الاكتئاب وعاد إلى قمة مستواه.

بعد 12 عاما من نجاحها في سباق 800 متر في أولمبياد لندن، وصلت مواطنته كايتي ليديكي (27 عاما) إلى باريس بمكانة لا يمكن المساس بها في سباق 1500 متر ومرشّحة بقوة أيضا للفوز بسباق 800 متر.

كرة المضرب

بعد إقصائه من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، هذا العام، سيعود رافاييل نادال إلى حديقته المفضّلة رولان غاروس للمشاركة في منافسات الفردي والزوجي، حيث سيلعب إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراس المتوّج مؤخرا ببطولتي فرنسا وويمبلدون.

وسيكون منافسه الكبير الصربي نوفاك ديوكوفيتش (37 عاما) حاضرا أيضا من أجل الظفر باللقب الكبير الوحيد الذي يخلو منه سجله: الميدالية الذهبية في منافسات الفردي.

الجمباز

بعد المشاكل الذهنية التي عانت منها في دورة طوكيو 2021، أخذت سيمون بايلز وقتها للعودة إلى منافسات الجمباز، مع خوض أول منافسة في أغسطس/آب 2023. أظهرت النجمة الأميركية أنها عادت إلى مستوى كافٍ للحصول على الميدالية الذهبية في المسابقة الكاملة وترسيخ أسطورتها.