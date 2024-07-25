مدرب برشلونة الجديد يتغنى بلامين جمال ويقدم له النصائح

أشاد الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني الجديد اليوم الخميس بأداء الجناح الشاب للفريق لامين جمال خلال كأس أوروبا 2024، ووصفه بأنه "لا يُصدّق".

وصنع جمال التاريخ في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية أمام كرواتيا، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ البطولة عن 16 عاما و338 يوما.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 برشلونة يحث الخطى للتعاقد مع داني أولمو list 2 of 2 التشكيلة المثالية الأغلى في كرة القدم العالمية end of list

وعاد الجناح الشاب لصناعة التاريخ مجددا عندما أصبح أصغر لاعب يُسجّل هدفا في تاريخ البطولة في فوز إسبانيا على فرنسا 2-1 ضمن الدور نصف النهائي عن 16 عاما و362 يوما.

وحقق منتخب "لا روخا" لقب البطولة للمرة الرابعة بالفوز على إنجلترا 2-1 في 14 يوليو/تموز بعد يوم واحد فقط من بلوغ جمال عامه الـ17.

وقال فليك في مؤتمر صحفي للإعلان رسميا عن تعيينه مدربا جديدا لبرشلونة: "قام بعمل رائع فعلا في العام الماضي. تحسّن كثيرا. ما فعله في كأس أوروبا كان أمرا لا يُصدّق".

وأضاف: "لكن على اللاعبين الكبار المحافظة على أدائهم، ومن المهم بالنسبة إليه حاليا المحافظة على تواضعه".

وتابع: "أعتقد أنه شاب رائع. تحدّثت إليه سابقا عندما وصلت، وهو الآن في هذا الفريق، ويمنحنا، بكل تأكيد، لحظات رائعة، لكن بمقدوره التحسُّن وجعل الأمور أفضل. إنه حقا على مسار رائع".

وعيّن برشلونة مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ سابقا على رأس الجهاز الفني بعقد لمدة عامين في مايو/أيار بعد إقالة تشافي هرنانديز، وكلّفه بمهمة تغيير حظوظ النادي الذي خرج خالي الوفاض في الموسم الماضي.

وأردف المدرب: "ما أريد رؤيته هو لعب كرة قدم جيدة حقا، كرة قدم هجومية، وأن يتمكّن الجميع من رؤية أن هذا الفريق يُقدّم الكثير حقا للنادي. أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية".

واستطرد المدرب البالغ من العمر 59 عاما: "لا يُمكنك الفوز سوى مع الأندية الكبيرة، ولهذا السبب أنا هنا. لا أقول إنني سأتوّج بجميع الألقاب، لكن إن عملنا بجدّ بإمكاننا تحقيق ذلك".

وبات فليك الذي قاد العملاق الألماني بايرن ميونخ إلى التتويج بسداسية تاريخية عام 2020، أول مدرّب يُقال من تدريب منتخب ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2023 بعد سلسلة من النتائج السلبية.