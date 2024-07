لماذا استغرق إلغاء هدف الأرجنتين ضد المغرب ساعتين؟

توقفت مباراة المغرب والأرجنتين في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس أمس الأربعاء في "سانت إتيان"، لمدة ساعتين بعد اقتحام بعض المشجعين الغاضبين لأرضية الملعب.

كان المنتخب المغربي متقدّما 2-1 عندما نجح الأرجنتيني كريستيان ميدينا في إدراك التعادل بضربة رأسية بعد كرتين مرتدتين من القائم والعارضة (2-2) في الدقيقة الـ16 من الوقت بدل الضائع.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

بعد هدف التعادل، دخل نحو 20 مشجعا مغربيا إلى أرض ملعب، وألقيت بعض عبوات المياه والأكواب من المدرجات، وانفجرت مفرقعات نارية عند أسفل مقاعد البدلاء الأرجنتينيين، حسبما ذكر وسائل إعلام.

مع اقتراب المباراة من الدقيقة 90، أشارت الحكمة الرابعة فريدا كلارلوند إلى إضافة 15 دقيقة، وهي مدة طويلة أثارت جدلا كبيرا في صفوف المغاربة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات كان الوقت الفعلي للعب في مباراة المغرب والأرجنتين 54 دقيقة و27 ثانية، في مباراة استمرت ما مجموعه 110 دقائق و29 ثانية.

انتهت الـ15 دقيقة من الوقت بدل الضائع، وكان من المفترض أن يطلق الحكم صافرته لكن لم يحصل ذلك فنجحت الأرجنتين في ادارك التعادل في الدقيقة 106.

ودون أن يتاح له الوقت للتأكد من صحة الهدف بمراجعة حكم الفيديو المساعد "في إيه آر"، طلب الحكم السويدي غلين نيبيرغ من اللاعبين العودة إلى غرف الملابس، دون أن يطلق صافرة نهاية المباراة.

غادر جزء من الجمهور الملعب من تلقاء نفسه معتقدا أن المباراة انتهت قبل أن تصل رسالة تدعو آخر الجماهير إلى إخلاء المدرجات لاستئناف المباراة خلف أبواب مغلقة.

تلك المدّة غير عادية لم يفهمها المغاربة، سواء اللاعبون أو المشجعون الموجودون بكثرة في المدرجات ومن يتابع من خلف شاشات التلفزيون عبر العالم. قال لاعب الوسط بلال الخنوس "ذهبنا لرؤية الحكم وسألناه عن الوقت المتبقي: في كل مرة كان يقول 5 دقائق أخرى، 5 دقائق إضافية لم أر ذلك في حياتي".

استغرق خروج جميع المشجعين من الملعب وإجراء فحوص أمنية وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) نحو ساعتين، ثم راجع الحكم تقنية الفيديو المساعد للتحقق من صحة هدف الأرجنتين، وتبين أن ثاني آخر لاعب سدد كرة على المرمى، برونو أميوني، كان في موقف تسلل.

وبإلغاء هدف التعادل الأرجنتيني بداعي التسلل، استأنف اللعب لبضع دقائق أمام مدرجات فارغة، ثم أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة التي استمرت 4 ساعات وانتهت بفوز المغرب 2-1، مما أثار استياء الأرجنتينيين بشدة.

VAR SCENES IN THE OLYMPICS! 📺

VAR overturn Argentina equaliser goal 2 hours after the goal. 🤯❌

The game ends in favour of Morocco. 🇲🇦✅ pic.twitter.com/ylFRgmuUYa

— Football Factly (@FootballFactly) July 24, 2024