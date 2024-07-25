برشلونة يحث الخطى للتعاقد مع داني أولمو

يواصل برشلونة مساعيه الحثيثة للظفر بخدمات الدولي الإسباني داني أولمو لتعزيز صفوفه استعدادا لموسم الدوري الإسباني الجديد 2024-2025.

وحوّل النادي الكتالوني أنظاره نحو لاعب لايبزيع الألماني بعد تألقه في كأس أمم أوروبا في صفوف منتخب إسبانيا بطل نسخة يورو 2024.

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وسجل أولمو 3 أهداف في البطولة القارية، وحل ضمن قائمة أفضل 6 هدافين، كما حقق 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع لايبزيغ.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن وكلاء أولمو كانوا في أحد المطاعم أثناء الاجتماع مع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للبارسا.

ومؤخرا صرح أولمو قائلا: "لا أعرف إذا كنت سأغادر أم لا، أريد مشروعا طموحا أفوز به".

وتبلغ قيمة أولمو التسويقية 50 مليون يورو، وهناك شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل مقابل 60 مليون يورو، حتى 20 يوليو/تموز الحالي. ويحق الآن للنادي الألماني التفاوض بشأن السعر الذي يرغبون من خلاله في بيع اللاعب.

Barcelona have informed Dani Olmo's agents of their strong interest in signing him. — @mundodeportivo pic.twitter.com/875811s6iP — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 25, 2024

ويسعى برشلونة لإتمام عملية شراء أولمو على وجه السرعة بعد إعلان إرنستو فالفيردي مدرب "أتلتيك بلباو" بأن "نيكو وليامز" -أحد أهداف النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي- "لن يغادر الفريق".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مانشستر سيتي مهتم بضم اللاعب الإسباني الذي يرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى عام 2027.

وغادر أولمو (26 عاما) أكاديمية برشلونة للشباب متوجها إلى دينامو زغرب الرديف في 2014 قبل أن ينضم إلى لايبزيغ مقابل 29 مليون يورو.