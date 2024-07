برشلونة يحث الخطى للتعاقد مع داني أولمو

يواصل برشلونة مساعيه الحثيثة للظفر بخدمات الدولي الإسباني داني أولمو لتعزيز صفوفه استعدادا لموسم الدوري الإسباني الجديد 2024-2025.

وحوّل النادي الكتالوني أنظاره نحو لاعب لايبزيع الألماني بعد تألقه في كأس أمم أوروبا في صفوف منتخب إسبانيا بطل نسخة يورو 2024.

وسجل أولمو 3 أهداف في البطولة القارية، وحل ضمن قائمة أفضل 6 هدافين، كما حقق 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع لايبزيغ.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن وكلاء أولمو كانوا في أحد المطاعم أثناء الاجتماع مع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للبارسا.

ومؤخرا صرح أولمو قائلا: "لا أعرف إذا كنت سأغادر أم لا، أريد مشروعا طموحا أفوز به".

وتبلغ قيمة أولمو التسويقية 50 مليون يورو، وهناك شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل مقابل 60 مليون يورو، حتى 20 يوليو/تموز الحالي. ويحق الآن للنادي الألماني التفاوض بشأن السعر الذي يرغبون من خلاله في بيع اللاعب.

