المغربي النصيري ينضم إلى فنربخشة التركي بصفقة تاريخية

وقّع المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري عقدًا لـ5 أعوام مع فنربخشة التركي بعد 4 مواسم قضاها في صفوف إشبيلية الإسباني اليوم الخميس، وفقًا لما أعلنه النادي الإسطنبولي الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسيدفع فنربخشة 21.2 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم "أسود الأطلس" البالغ 27 عاما والذي سيصبح أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي.

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وقال النادي على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "أهلا بك في فنربخشة، يوسف النصيري".

سجّل اللاعب الذي لعب طوال مسيرته في إسبانيا، مع مالقا (2016-2018)، ليغانيس (2018-2020) وإشبيلية (2020-2024)، 73 هدفًا في 196 مباراةً بقميص النادي الأندلسي ضمن مختلف المسابقات وتوّج معهم بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عامي 2020 و2023.

لعب دورًا بارزًا في وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وسجّل 20 هدفا دوليا في 73 مباراة.

وسيشكّل النصيري ثنائيا هجوميا في فريق مدينة إسطنبول إلى جانب المخضرم البوسني إدين دجيكو.

ويستهدف فنربخشة العودة إلى منصة التتويج في الدوري لأوّل مرة منذ 2014 وكسر أطول فترة صيام عن اللقب في تاريخه بقيادة مورينيو.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في الوصافة خلف الغريم التقليدي غلطة سراي.