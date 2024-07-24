ما هي الرياضات الجديدة في أولمبياد باريس 2024؟

ستتضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تفتتح يوم الجمعة المقبل رياضة جديدة بالإضافة إلى 3 رياضات شابة سبق وظهرت من ألعاب طوكيو هي التسلق والتزلج وركوب الأمواج.

وهذه هي التغييرات في البرنامج الرياضي:

البريك دانس يظهر في الأولمبياد لأول مرة

هو شكل تنافسي من البريك دانس يمزج بين البراعة الفنية والرقص مع الحركات البهلوانية، وسيظهر لأول مرة في أولمبياد باريس. تم الإعلان عن هذا الأسلوب من الرقص، الذي نشأ في حي برونكس بنيويورك في سبعينيات القرن الماضي، كجزء من برنامج باريس 2024 في أواخر عام 2020.

وسيكون فيكتور مونتالفو والكندي فيل ويزارد (فيليب كيم) المرشحان للفوز في فئة (بي بوي).

وفي فئة (بي غيرل)، ستكون بطلة العالم 2023 نيكا (دومينيكا بانيفيتش) من ليتوانيا (17 عاما) واليابانية (آمي يواسا) الأقرب للفوز.

الكانوي المتعرج الجديد والكاياك كروس

بعد أن ظهرت لأول مرة في الألعاب الأولمبية في ميونخ 1972، سيشهد الكانوي المتعرج بالزوارق حدثا جديدا يضاف إلى قائمتها مع ظهور قوارب الكاياك لأول مرة في باريس 2024.

والكاياك كروس سباق شديد التعرج بالزوارق يخوضه المتنافسون في قوارب الكاياك في المياه ويتدافعون باستخدام مجاديفهم للحصول على المركز الأول.

وستبدأ المنافسة الأولمبية بجولات فردية محددة التوقيت قبل بدء المنافسات المباشرة، إذ يواجه 4 متسابقين بعضهم البعض ويتنافسون على المركز الأول في مسار السباق مع تغير المراكز بسرعة.

وسيكون هناك 6 ميداليات للتنافس عليها وعدد متساو من الرجال والنساء يتنافسون.

التزلج الشراعي في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى

يعد التزلج الشراعي رياضة مفعمة بالحياة وسيكون ضمن عشر منافسات شراع في باريس 2024، وهو الظهور الأول له ضمن الألعاب الأولمبية.

وستشهد المسابقة مشاركة 20 متسابقا و20 متسابقة وسيستخدمون طائرات ورقية معتمدة.

ويبرز في منافسات اللعبة الأميركية دانييلا موروز وماكسيميليان مايدر من سنغافورة.

وستشهد منافسات الشراع 3 مسابقات جديدة لفئة المختلط من بينها التزلج الشراعي لفئة الفرق المختلطة وفئة المختلط 470.

بعض التغييرات الأخرى

كانت منافسات الخماسي الحديث تقام على مدار يوم، لكن في أولمبياد باريس، ستقام منافسات قبل النهائي والنهائي خلال 90 دقيقة، وسيتم تطبيق ترتيب جديد لمراحل المسابقة مع فترات راحة قصيرة.

سيتم تطبيق جولة الإعادة في جميع منافسات المضمار الفردية في ألعاب القوى من سباق 200 متر إلى سباق 1500 متر.

سيسجل سباق المشي للفرق المختلطة ظهوره الأول في الأولمبياد، إذ يحل مكان سباق 50 كيلومترا للفردي.

في السباحة الفنية، سيسمح بمشاركة الرجال لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.

سيتم إضافة وزن جديد، وهو وزن الديك، لمنافسات الملاكمة للسيدات بينما سيلغى وزن خفيف الثقيل في منافسات الرجال.

ستحل مسابقة الرماية على أطباق الأسكيت للفرق المختلطة مكان الرماية من الحفرة للفرق المختلطة.

في الكرة الطائرة، سيتم تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، وسيلعب كل فريق 3 مباريات.

ما هي الرياضات الجديدة التي تستمر من طوكيو؟

أدرج منظمو باريس رياضات التسلق والتزلج وركوب الأمواج، والتي ظهرت جميعها أيضا كرياضات إضافية في طوكيو 2020.

التسلق: سيكون هناك حدثان للمتنافسين من الذكور والإناث في باريس – التسلق السريع والمنافسة المشتركة لتسلق الصخور والقيادي.

التزلج: سيكون للتزلج تخصصين

ركوب الأمواج: على بُعد 16.000 كيلومتر تقريبا من أماكن الألعاب الرئيسية سيتنافس 48 راكبا في منافسات الألواح القصيرة في تيهوبو في تاهيتي.

ما هي الرياضات التي تم إسقاطها؟

بعد أن ظهر الكاراتيه لأول مرة في الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، لن يظهر في باريس 2024. وكذلك البيسبول-الكرة اللينة لكنها ستعود في لوس أنجلوس 2028.