موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

نستعرض بعض المعلومات المهمة عن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) الفريد من نوعه ومنها موعد الحفل والقنوات الناقلة له.

متى موعد افتتاح أولمبياد باريس؟

يقام حفل الافتتاح بعد غد الجمعة الموافق 26 يوليو/تموز الجاري، ويبدأ الساعة السابعة والنصف مساء 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

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ما القنوات الناقلة للحفل؟

تمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق منافسات أولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنقل حفل الافتتاح عبر قناتها المفتوحة غير المشفرة "beIN Sports HD".

كما تنقل قنوات الكأس القطرية أيضا فعاليات أولمبياد باريس 2024.

أول افتتاح خارج الملاعب

ويعد حفل افتتاح أولمبياد باريس فريدا من نوعه حيث يقام خارج الملاعب للمرة الأولى، وستجرى مراسمه في نهر السين بباريس على ظهر المراكب لمسافة 6 كيلومترات، وبدلا من المدرجات ستستطف الجماهير التي تقدر بـ300 ألف مشجع على جانبي النهر لمشاهدة الإبهار المتوقع.

وسيسير نحو 100 قارب محملا بـ10 آلاف و500 رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية أهلية حتى الوصول إلى مواجهة ساحة برج إيفل، ليتم هناك إيقاد الشعلة الأولمبية والإعلان الرسمي عن افتتاح أولمبياد باريس.