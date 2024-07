هكذا علّق فابريغاس على انضمام العراقي جاسم لكومو الإيطالي

أعلن نادي كومو، الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، انضمام الجناح العراقي الدولي علي جاسم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات، الأربعاء.

وقال كومو الذي يشرف على تدريبه الإسباني الدولي السابق سيسك فابريغاس "يُسعد كومو الإعلان عن الحصول على توقيع أحد أفضل المواهب في آسيا، وهو علي جاسم من نادي الكهرباء بعد أن أجرى الفحص الطبي في باريس، حيث يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية".

وكان نادي الكهرباء أعار جاسم (20 عاما) إلى القوة الجوية الموسم الماضي، علما أنه خاض أول مباراة رسمية في الدوري العراقي بعمر 14 عاما.

وعلّق فابريغاس على انضمام جاسم بقوله "نؤمن بأن جاسم يملك المؤهلات لتطوير مستواه بسرعة معنا في كومو. لقد ترك انطباعا رائعا في صفوف منتخب بلاده، وفي دوري أبطال آسيا، ونأمل أن ينقل هذه العدوى، ويكون له تأثير في إيطاليا بأسرع وقت ممكن خلال الموسم المقبل".

أما جاسم (20 عاما) فقال "أنا سعيد لإعلان انضمامي إلى كومو. هذا منعطف مهم جدا في مسيرتي الكروية، وأنا ممتن لجميع الذين ساندوني وساعدوني على بلوغي المستوى الذي أنا عليه الآن".

Como 1907 is delighted to announce the signing of one of the brightest talents from Asia, Ali Jasim from Al-Kahrabaa on a three-year contract 🇮🇶

The 20-year-old Iraqi International winger who spent this season on loan with Al-Quwa Al-Jawiya made his Iraqi Premier League debut… pic.twitter.com/dd1PUsNQo7

