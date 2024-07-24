هكذا علّق فابريغاس على انضمام العراقي جاسم لكومو الإيطالي

أعلن نادي كومو، الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، انضمام الجناح العراقي الدولي علي جاسم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات، الأربعاء.

وقال كومو الذي يشرف على تدريبه الإسباني الدولي السابق سيسك فابريغاس "يُسعد كومو الإعلان عن الحصول على توقيع أحد أفضل المواهب في آسيا، وهو علي جاسم من نادي الكهرباء بعد أن أجرى الفحص الطبي في باريس، حيث يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية".

وكان نادي الكهرباء أعار جاسم (20 عاما) إلى القوة الجوية الموسم الماضي، علما أنه خاض أول مباراة رسمية في الدوري العراقي بعمر 14 عاما.

وعلّق فابريغاس على انضمام جاسم بقوله "نؤمن بأن جاسم يملك المؤهلات لتطوير مستواه بسرعة معنا في كومو. لقد ترك انطباعا رائعا في صفوف منتخب بلاده، وفي دوري أبطال آسيا، ونأمل أن ينقل هذه العدوى، ويكون له تأثير في إيطاليا بأسرع وقت ممكن خلال الموسم المقبل".

أما جاسم (20 عاما) فقال "أنا سعيد لإعلان انضمامي إلى كومو. هذا منعطف مهم جدا في مسيرتي الكروية، وأنا ممتن لجميع الذين ساندوني وساعدوني على بلوغي المستوى الذي أنا عليه الآن".

Como 1907 is delighted to announce the signing of one of the brightest talents from Asia, Ali Jasim from Al-Kahrabaa on a three-year contract 🇮🇶 The 20-year-old Iraqi International winger who spent this season on loan with Al-Quwa Al-Jawiya made his Iraqi Premier League debut… pic.twitter.com/dd1PUsNQo7 — Como1907 (@Como_1907) July 24, 2024

وتابع "أنا متحمس جدا لبدء حقبة جديدة في إيطاليا، وأتطلع قدما لأبذل قصارى جهدي في صفوف كومو. أريد توجيه امتناني إلى المدرب سيسك فابريغاس ومجلس إدارة النادي لثقتهم بي، وأنا أعدهم بالعمل بجهد لتحقيق النجاح مع النادي، وجعل الشعب العراقي فخورا".

ونجح كومو في التعاقد مع الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا والمهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي، وهو بصدد الحصول على خدمات مدافع منتخب فرنسا السابق رافايل فاران بعد رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الماضي.

وعاد كومو إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بعد غياب 21 عاما، علما أنه ارتقى إلى السلم الاحترافي في إيطاليا، عندما صعد إلى الدرجة الثالثة في 2019 بتمويل من عملاق التبغ الإندونيسي دجاروم.

وحقق كومو أفضل نتائجه في الدرجة الأولى في موسم 1950 عندما حل سادسا.