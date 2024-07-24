مباراة الأرجنتين والمغرب لم تنته بشكل رسمي

توقفت مباراة المغرب والأرجنتين بسبب أحداث شغب تسببت فيها على الخصوص جماهير الأول عقب تسجيل منتخب التانغو هدف التعادل القاتل (2-2) في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع -الأربعاء- على ملعب "جوفروا غيشار" في سانت إتيان، في افتتاح مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأشار الموقع الرسمي للأولمبياد إلى أن المباراة لم تنته بشكل رسمي، لأن الحكم لم يعلن نهاية المواجهة لكنه أمر اللاعبين بالتوجه إلى غرف تبديل الملابس في ظل ارتفاع موجة الغضب في المدرجات واجتياح الجماهير لأرضية الملعب.

ووفقا للموقع الرسمي، فإن المباراة لم تنته رسميا ولكن تم تعليقها فقط، وهناك إمكانية لعب 3 دقائق متبقية من دون جمهور.

🟪 #أول_مصدر | موفد beIN SPORTS: مباراة كرة القدم بين المغرب 🇲🇦 والأرجنتين 🇦🇷 لم تنته بشكل رسمي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 @Paris2024

⬅️ الحكم لم يعلن عن نهاية المباراة بسبب اجتياح بعض المشجعين أرضية الملعب وهناك إمكانية لعب 3 دقائق من دون جمهور

⬅️ اجتماع يعقد الآن بين… pic.twitter.com/qNUK2sGiOI — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 24, 2024

أمام 35 ألف متفرج، تقدم المغرب بثنائية لهداف مسابقة دوري أبطال آسيا وبطلها مع العين الإماراتي سفيان رحيمي (45+2 و51 من ركلة جزاء)، وقلصت الأرجنتين الفارق عبر جوليانو سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو (68)، قبل أن يخطف كريستيان ميدينا هدف التعادل في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع.

ومباشرة بعد الهدف اقتحم حوالي 20 مشجعا مغربيا الملعب، كما ألقيت العبوات والكؤوس، مما اضطر الحكم الذي احتسب 15 دقيقة وقتا بدلا ضائعا، إلى مطالبة اللاعبين بالعودة إلى غرف الملابس.

وأثير لغط حول نهاية المباراة من عدمها، وأشار موقع اللجنة الأولمبية الدولية إلى توقفها.

وغابت الفرص في الشوط الأول حتى افتتح المغرب التسجيل من هجمة منسقة إثر تمريرة ذكية بالكعب من المهاجم إلياس أخوماش إلى بلال الخنوس المتوغل داخل المنطقة، فلعبها عرضية تابعها رحيمي من مسافة قريبة داخل المرمى (45+2).

وحصل أخوماش على ركلة جزاء عندما تعرض للدفع من الخلف من قبل المدافع خوليو باريتو داخل المنطقة فانبرى لها رحيمي بنجاح (51).

وقلصت الأرجنتين الفارق عبر سيميوني عندما تابع من مسافة قريبة تسديدة قوية للمدافع باريتو من داخل المنطقة (68)، ونجحت الأرجنتين في خطف هدف التعادل برأسية للبديل ميريدا مستغلا كرة مرتدة من العارضة (90+16).