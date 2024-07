القيمة السوقية لمنتخبات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024

يخوض 16 منتخبا غمار منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024) في الفترة من 24 يوليو/تموز الجاري حتى التاسع من أغسطس/آب المقبل موعد النهائي.

ويشارك عدد من النجوم الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ضمن صفوف منتخباتهم.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصاءات الرياضية، فإن المنتخب الأولمبي الفرنسي يتصدر قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في الأولمبياد من حيث القيمة السوقية متبوعا بمنتخب إسبانيا في المركز الثاني، بينما حل منتخب الأرجنتين في المركز الثالث.

بدوره، احتل المنتخب المغربي المركز الرابع ضمن أغلى المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

Morocco's Olympic football team is set to begin their journey in the Paris 2024 Games with an exciting match against Argentina.

The game, scheduled for today at 14:00 GMT+1, promises to be a thrilling encounter. pic.twitter.com/n0ByRsdSMU

— Morocco World News (@MoroccoWNews) July 24, 2024