القيمة السوقية لمنتخبات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024

يخوض 16 منتخبا غمار منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024) في الفترة من 24 يوليو/تموز الجاري حتى التاسع من أغسطس/آب المقبل موعد النهائي.

ويشارك عدد من النجوم الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ضمن صفوف منتخباتهم.

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ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصاءات الرياضية، فإن المنتخب الأولمبي الفرنسي يتصدر قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في الأولمبياد من حيث القيمة السوقية متبوعا بمنتخب إسبانيا في المركز الثاني، بينما حل منتخب الأرجنتين في المركز الثالث.

بدوره، احتل المنتخب المغربي المركز الرابع ضمن أغلى المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

فيما يلي قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس.

المجموعة الأولى:

منتخب فرنسا الأولمبي: 393 مليون يورو.

393 مليون يورو. منتخب الولايات المتحدة: 82 مليون يورو.

82 مليون يورو. منتخب غينيا: 14 مليون يورو.

14 مليون يورو. منتخب نيوزيلندا: 8 ملايين يورو.

𝐿𝐼𝑆𝑇𝐸 𝑂𝐹𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝐿𝐿𝐸 📋⚽️ Ils représenteront la France aux 𝑱𝒆𝒖𝒙 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 de @Paris2024 🇫🇷🫡#BleuCollectif pic.twitter.com/2MeVOe7nev — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 8, 2024

المجموعة الثانية:

منتخب الأرجنتين: 248 مليون يورو.

248 مليون يورو. منتخب المغرب: 165 مليون يورو.

165 مليون يورو. منتخب أوكرانيا: 31 مليون يورو.

31 مليون يورو. منتخب العراق: 6 ملايين يورو.

Morocco's Olympic football team is set to begin their journey in the Paris 2024 Games with an exciting match against Argentina. The game, scheduled for today at 14:00 GMT+1, promises to be a thrilling encounter. pic.twitter.com/n0ByRsdSMU — Morocco World News (@MoroccoWNews) July 24, 2024

المجموعة الثالثة:

منتخب إسبانيا: 370 مليون يورو.

370 مليون يورو. منتخب أوزباكستان: 27 مليون يورو.

27 مليون يورو. منتخب مصر: 15 مليون يورو.

15 مليون يورو. منتخب جمهورية الدومنيكان: 11 مليون يورو.

المجموعة الرابعة:

منتخب باراغواي: 54 مليون يورو.

54 مليون يورو. منتخب إسرائيل: 52 مليون يورو.

52 مليون يورو. منتخب اليابان: 23 مليون يورو.

23 مليون يورو. منتخب مالي: 11 مليون يورو.