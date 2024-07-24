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الرياضيون الأكثر تتويجا بالميداليات في تاريخ الأولمبياد

2016 Rio Olympics - Swimming - Victory Ceremony - Men's 200m Individual Medley Victory Ceremony - Olympic Aquatics Stadium - Rio de Janeiro, Brazil - 11/08/2016. Michael Phelps (USA) of USA sings his national anthem on the podium. REUTERS/David Gray FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS.
السباح الأميركي مايكل فيلبس هو الرياضي الأكثر تتويجا في تاريخ الأولمبياد برصيد 28 ميدالية (رويترز)
24/7/2024

منذ أول دورة ألعاب أولمبية حديثة (أولمبياد) في أثينا عام 1896 حتى أولمبياد طوكيو وُزعت أكثر من 34 ألف ميدالية على الفائزين، لكنّ ثمة رياضيين تألقوا تألقا لافتا وحصدوا كثيرا من الميداليات مقارنة بمنافسيهم.

تعد الولايات المتحدة الأميركية البلد الأكثر تتويجا بحصولها على أكثر من 5 آلاف ميدالية (نصفها تقريبا ذهبية، ضمن جميع الألعاب مجتمعة) متقدمة على الاتحاد السوفياتي سابقا (2063 ميدالية)، والمملكة المتحدة (1985) وألمانيا (1779) وفرنسا (1627).

ويعدّ السباح الأميركي مايكل فيلبس الأكثر تتويجا في تاريخ الأولمبياد برصيد 28 ميدالية، منها 23 ذهبية.

وفي ما يلي الرياضيون الحاصلون على أكبر عدد من الميداليات في الألعاب الأولمبية:

 

1-الأميركي مايكل فيليبس: 28 ميدالية (السباحة).

2-لاريسا لاتينينا (الاتحاد السوفياتي): 18 ميدالية (الجمباز).

3-نيكولاي أندريانوف (الاتحاد السوفياتي): 15 (الجمباز).

4-الفنلندي بافو نورمي: 12 ميدالية (ألعاب القوى).

5-الألماني بيرجيت فيشر: 12 ميدالية (التجديف).

المصدر : الجزيرة + ماركا