الرياضيون الأكثر تتويجا بالميداليات في تاريخ الأولمبياد

منذ أول دورة ألعاب أولمبية حديثة (أولمبياد) في أثينا عام 1896 حتى أولمبياد طوكيو وُزعت أكثر من 34 ألف ميدالية على الفائزين، لكنّ ثمة رياضيين تألقوا تألقا لافتا وحصدوا كثيرا من الميداليات مقارنة بمنافسيهم.

تعد الولايات المتحدة الأميركية البلد الأكثر تتويجا بحصولها على أكثر من 5 آلاف ميدالية (نصفها تقريبا ذهبية، ضمن جميع الألعاب مجتمعة) متقدمة على الاتحاد السوفياتي سابقا (2063 ميدالية)، والمملكة المتحدة (1985) وألمانيا (1779) وفرنسا (1627).

ويعدّ السباح الأميركي مايكل فيلبس الأكثر تتويجا في تاريخ الأولمبياد برصيد 28 ميدالية، منها 23 ذهبية.

وفي ما يلي الرياضيون الحاصلون على أكبر عدد من الميداليات في الألعاب الأولمبية:

1-الأميركي مايكل فيليبس: 28 ميدالية (السباحة).

2-لاريسا لاتينينا (الاتحاد السوفياتي): 18 ميدالية (الجمباز).

3-نيكولاي أندريانوف (الاتحاد السوفياتي): 15 (الجمباز).

21 mars 2011 Décès du gymnaste Nikolai Andrianov, quintuple médaillé des JO de Montréal 76 http://t.co/ShiZwP4erH pic.twitter.com/jXuABi76Uy — Philippe Paradis (@Philippe2307) March 21, 2015

4-الفنلندي بافو نورمي: 12 ميدالية (ألعاب القوى).

¡MÁS QUE HISTÓRICO! ⭐ Tal día como hoy hace 1️⃣0️⃣0️⃣ años, el atleta finlandés Paavo Nurmi ganó su quinta medalla de oro de París 1924. 🥇 🇫🇮 #JuegosOlimpicos #MoreThanSport pic.twitter.com/iFSIUWpfwh — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 13, 2024

5-الألماني بيرجيت فيشر: 12 ميدالية (التجديف).