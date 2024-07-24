ألف شرطي لتأمين منتخب إسرائيل أمام مالي في أولمبياد باريس

يتولى قرابة ألف عنصر من الشرطة الفرنسية تأمين المباراة المقررة الأربعاء بين منتخبي إسرائيل ومالي في افتتاح منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس حيث من المتوقع أن تحدث احتجاجات، وذلك وفق ما أفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وصنّفت قوات الأمن الفرنسية المباراة التي يخوضها المنتخب الإسرائيلي على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة، وكذلك المباراة بين أوكرانيا والعراق في مدينة ليون جنوب شرق البلاد ضمن المجموعة الثانية، على أنهما عاليتا المخاطر، وذلك نتيجة الحرب الدائرة في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقال دارمانان لتلفزيون "بي إف إم" وإذاعة "آر إم سي"، إن "هناك خطة أمنية لجميع المسابقات، لكن صحيح أن هاتين المباراتين، وخاصة المباراة التي ستقام على ملعب بارك دي برانس، ستحظيان بأمن (مشدد) وبمحيط لمكافحة الإرهاب".

وتابع "الليلة في بارك دي برانس سيكون هناك ألف شرطي لضمان أننا هناك من أجل هذه الرياضة"، وليس لأعمال شغب أو شيء من هذا القبيل.

وتشن إسرائيل هجوما وقصفا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد خلاله قرابة الـ40 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.