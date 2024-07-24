ريال مدريد وبرشلونة يحصنان 11 لاعبا بشرط جزائي تخطى 15 مليار دولار

مع دخول الميركاتو الصيفي للانتقالات في كرة القدم، رفع ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين قيمة الشرط الجزائي بأرقام قياسية تخطت مليار دولار لعدد من لاعبيهما لتحصينهم ضد الإغراءات المالية من فرق منافسة.

وقبل أسابيع من بداية منافسات الدوري، دخل برشلونة وريال مدريد الإسبانيان في سباق محموم بتضمين شروط جزائية تعجيزية في عقود عدد من لاعبيهما.

وباستثناء النمساوي ديفيد ألابا، وضع ريال مدريد وبرشلونة مليارا و124 مليون دولار شرطا جزائيا على عدد من نجومهما.

وفي ما يلي أغلى الشروط الجزائية في كرة القدم في 2024:

11- النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد): 923 مليون دولار.

10-الفرنسي جول كوندي (برشلونة): مليار و124 مليون دولار.

9-البرازيلي رودريغو (ريال مدريد): مليار و124 مليون دولار.

8-الفرنسي إدواردو كامافينغا (ريال مدريد): مليار و124 مليون دولار.

7-البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): مليار و124 مليون دولار.

6- الإسباني فيران توريس (برشلونة): مليار و124 مليون دولار.

5-الإسباني غافي (برشلونة): مليار و124 مليون دولار.

4-الأوروغوياني رونالد أروخو (برشلونة): مليار و124 مليون دولار.

3- الإسباني بيدري (برشلونة): مليار و124 مليون دولار.

2-الإسباني أنسو فاتي (برشلونة): مليار و124 مليون دولار.

1-الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد): مليار و124 مليون دولار.